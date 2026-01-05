Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾派驻法国里昂国际刑警组织 周一鸣：警务生涯的重要里程碑

更新时间：00:05 2026-01-05 HKT
发布时间：00:05 2026-01-05 HKT

警务处处长周一鸣曾于2012至2013年派驻法国里昂国际刑警组织，他分享当中经历时表示，这段日子是其警务生涯的重要里程碑，因为不但开阔了个人视野，更深刻体会到香港警队在国际之间的能力和地位，以及国际警务合作的重要性，并将这份经验转化为今日带领香港警队的方向。

警务处处长周一鸣曾于2012至2013年派驻法国里昂国际刑警组织，他说这段日子是其警务生涯的重要里程碑。 卢江球摄
警务处处长周一鸣曾于2012至2013年派驻法国里昂国际刑警组织，他说这段日子是其警务生涯的重要里程碑。 卢江球摄

周一鸣提到，当年他主要负责本地的刑事调查情报工作，能够有机会代表香港警队在全球最大型国际警务组织工作，觉得相当光荣，而过程亦眼界大开，在个人及专业层面上均有不同体验，例如要学会适应语言和文化差异，与背景相异的国际刑警沟通，「当时我每个星期都会与其他国际刑警同事踢足球，这是认识不同国家和地方的很好机会。」

他续指，1992年加入警队时，就被「Asia's Finest」(亚洲最佳)这个品牌深深吸引，及至借调国际刑警组织，与其他国家警务人员共事，亲身见证到香港警队在国际上的定位，「在参与一些会议或行动时，过程中我会思考香港警队会怎么处理」。此外，借调的经历也令他更加感受到国际合作的重要性：「如何将好的经验分享给别人，如何将他人经验吸收善用，这些都改变了自己的工作流程、心态。」

警务处处长周一鸣在第93届国际刑警组织周年大会闭幕式发言。 警方提供
警务处处长周一鸣在第93届国际刑警组织周年大会闭幕式发言。 警方提供

周一鸣总结，过去的经历令他聚焦在国际协作，以及令警队在国际层面继续站于一个受肯定的位置，「香港警队在国际合作，或者跟海外组织的协作，一直享负盛名，令我现在作为处长，利用我的经验，继续带领警队在这方面继续深化，令同事们更加了解警队的位置，能够感到骄傲。这亦是团队文化的一环。」

