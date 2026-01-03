警方东九龙总区科技同乐日 激发年青人创新思维培养团队精神

警务处东九龙总区于今日（1月3日）在新蒲岗东蒲举办「KE STEAM x SPORTS DAY」，延续第15届全国运动会的热潮，吸引约2,000人次参加，展现出年轻一代对科技与运动的热情。

警务处处长周一鸣在致辞时强调今年活动主题为「科技融入生活，教育扎根心灵」，并感谢「东九快乐明天委员会」及各合作单位的支持。他认为栽培下一代成为社会的栋梁，不仅是教育知识和巩固身心健康，更加要协助 年轻人建立正确价值观和社会责任感，以及建立守法意识同社会担当。

东九龙总区先后于2023和2024年成功举办两次STEAM FUN DAY，为区内学校带来多元学习机会。今年活动特别将STEAM与运动结合，不单希望鼓励青少年加强体适能运动、启发创新思维，更希望藉著这个机会，向年轻一代宣传国家安全、禁毒和防骗意识。

活动包括东九龙中小学AI竞技赛，激发一班年青人对科学和健康的兴趣及培养团队精神，并提供学生展现才华的机会，由区内中小学生们表演中式步操、古今话剧以及舞蹈，使开幕典礼生色不少。此外，现场设有多个互动摊位，由多个警队部门及社区团体提供国家安全、禁毒及防骗的资讯。参加者还参与了人工智能运动体验，了解科技如何提升运动效率。

警务处会继续透过创新互动与体验，鼓励年青人学会保护自己、提醒他人，共同成为具判断力、精明、有承担的一代。是次活动亦让警方及社区各持份者共同协作，推动科技、教育和体育深度融合，为年青人构建更广阔而多采多姿的成长舞台，也增进他们与社会的联系，培养出具责任感和创新思维的新一代。