有片｜上水牛杂店CCTV片曝光 内地女擸菜刀发狂大叫 刀刀狠劲狂劈警员

突发
更新时间：19:16 2026-01-03 HKT
发布时间：19:16 2026-01-03 HKT

上水今日（3日）凌晨发生骇人挥刀袭警案，一名内地女子在龙琛路一间牛杂店用餐，疑手机无电不能微信支付，与店员发生争执，其间更情绪激动冲入厨房夺刀挥舞，惊动大批警员到场，女子持刀与警对峙，一度狂劈盾牌反抗。至下午，社交平台流传一段牛杂店内的闭路电视片段，片中见到内地女不断大喊：「滚！」，之后更连番向警员挥刀，据了解有警员的头盔更留下一条刀痕，可见当时女子刀刀狠劲。

相关新闻 : 上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 内地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕

有关片段相信是涉事牛杂店内的闭路电视片段。片中见到女子穿浅色牛仔褛、戴黑色口罩，其右手手持菜刀，情绪非常激动，不停大叫大嚷，店内的职员及食客早已四散，满地筷子食物，一片狼籍。

女子向店外的警员大喊：「滚！」，其间挤在店舖门口的警员企图入内将女子制服，惟她突然挥刀砍向警员盾牌。有警员的盾牌被女子劈甩，所有人随即向后退，而其后有警员静悄悄靠近，最终前后夹攻将她揿地制服，情况相当惊险。女子被带离牛杂店时情绪仍然非常激动，不停大叫大嚷，甚至不断叫嚣。

另外，网上亦流传一张相片，相中见到一个写住「警察POLICE」的黑色头盔有一条刀痕，相信是女子情绪激动时所劈，可见当时她用力相当猛。

有警员的头盔留下一条刀痕，可见女子用力相当猛。
有警员的头盔留下一条刀痕,可见女子用力相当猛。

