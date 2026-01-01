元旦｜深圳湾口岸凌晨2时人流高峰 旅客对安排感满意 内地客睇《寻秦记》听周深演唱会后返归

除夕夜（2025年12月31日）香港多处均有跨年除夕倒数庆祝活动，人潮散去令街道及交通工具上人头涌涌，其中接驳内地的深圳湾口岸首度通宵运行，方便民众穿梭两地。记者现场所见，至周四（1日）凌晨2时左右，口岸人流渐达高峰，秩序良好。有不少内地居民在港参加倒数或看过演唱会后，纷纷漏夜过关北上，有的返回深圳的家，有的入住酒店继续旅程。

居于深圳的她昨日（31日）专程来港，到启德体育园听周深演唱会，虽然知道深圳湾口岸24小时通关，但她怕散场时太多人，听完跨年第一首歌后，便要马上离场，「我去了周深演唱会。我提早走，刚跨完年倒数听第一首歌我们就走了。因为我们包了车，司机指担心再迟些走会封路，所以打算封路前快些回来。」她又透露，昨日到港看电影《寻秦记》，在港逗留了一晚，而观看周深演唱会是朋友临时邀请，因订不到酒店房间，才漏夜赶回深圳。

王小姐对深圳湾口岸特别安排于元旦通宵运作大感满意，多次向记者说「感谢」，称有了这安排，她明年也会来港度除夕。

香港居民陈小姐称，由于香港今年除夕无烟汇演，加上考虑到内地消费较廉宜，都昨日回了深圳消费，去了深圳海上世界，由于明日要返学，故通宵通过回港。