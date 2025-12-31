油麻地除夕夺命车祸 食环署清洁女工挨重型货车撞毙 六旬司机涉危驾被捕

油麻地发生夺命车祸。今日（31日）晚上7时许，警方接获报案，指一辆30吨重型货车驶经窝打老道及渡船街交界时，撞倒一名女子，她倒卧地上重伤昏迷。救援人员到场将她救出，送往广华医院抢救后最终不治，警方正意外原因。

警方到场封锁调查，现场所见路面遗下一滩血迹、一顶帽及一对手套，经调查后以涉嫌危险驾驶导致他人死亡拘捕65岁姓杨货车司机。

据了解，涉事重型货车当时由窝打老道左转入渡船街，其间至斑马线位置时，撞到一名女子。女事主当时有一辆清洁手推车，她被撞后遭卷入车底，奄奄一息。

食环署其后证实女事主为一名57岁姓李二级工人，生前隶属油尖区环境衞生办事处，主要负责街道清洁工作。事发时她于油麻地广东道一带进行街道清洁工作，在运送垃圾至窝打老道与渡船街交界途中，遭一辆货车撞倒。食环署署长吴文杰对事件深表哀痛，并向其家属致以最深切慰问。

