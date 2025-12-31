西贡破边洲21岁内地青年悬崖拍照堕海 消防救起明显死亡

今(31日)早上10时14分，一名内地青年偕同学来港，到西贡破边洲行山，其间行到悬崖位置拍照疑失足堕70米下海面，其同行同学报警求助，消防接报在附近搜救，并通知政府飞行服务队候命，其后消防小艇寻获事主，并将他救起，惟他已陷入昏迷，被送往西贡对面海水警基地，经检验后证实死亡。

事主姓黄，21岁，是来自广州的旅客。据了解，黄与另外三名同学共四人于今日上午10时，在西贡破边洲行山，黄与友人行到破边洲一个悬崖边的凉亭休息及拍照。其间黄男为靠近悬崖边捕捉风景拍照时，不慎失平衡坠落约70米高崖。随行友人目击事发经过，立即报警求助。水警及消防到场后，将黄男救起并交由救护员进行急救，最终重伤不治。

警方初步调查后，发现死者后脑严重骨折及身上有多处擦伤。相信死者意外失足堕崖，案件无可疑及列尸体发现。现交由西贡警区杂项调查队跟进。

翻查资料，2022年4月7日下午近2时，西贡破边洲附近的捡猪湾石滩，发现一名女子倒卧于距离30米岸边的石滩上，女子已明显死亡。姓曾34岁女死者，身旁发现其个人财物，包括背囊、相机、水袋等，并没有任何财物损失。据悉，女事主独自前往行山时遇上意外。警方初步调查相信有人行山时失足，意外从高处堕下致死，事件无可疑。