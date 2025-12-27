珍惜生命│31岁男疑被骗走10万意难平 宝达商场平台堕下送院不治

秀茂坪宝达商场，今（27日）中午12时03分，一名男子由商场7楼平台跃下，倒卧商场对开空地，昏迷不醒，途人发现报警求助，送院抢救惜最终不治。

消息称，男死者姓欧阳，31岁。据了解，死者与母亲同住于宝达邨，今早死者曾于电话向母亲透露他被骗约10万元，感到情绪低落。同日约中午12时，一名途人当时坐在宝达商场地下外的公园，发现死者从宝达商场7楼达祥楼平台花槽位置跳下，于是报警。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk