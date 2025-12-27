尖沙咀19岁女被非礼揭「案中案」 身藏太空油烟弹 与怀大麻猥琐男同被捕

尖沙咀漆咸道南发生一宗罕见的「案中案」。一名35岁男子涉嫌在室内场所非礼一名19岁少女，警方接报到场调查期间，不但于男方身上搜出大麻，更在受害少女身上检获怀疑含有「依托咪酯」（俗称太空油）的电子烟弹。结果涉嫌非礼的男子与报称受害的少女双双被捕，一同被带署扣查。

事发于昨日（26日）下午4时许，警方接获一名人士报案，指其19岁女性朋友在漆咸道南一室内位置怀疑被一名男子非礼。油尖警区派员赶赴现场，迅速截获涉案的35岁男子。

警员在搜查期间，于该名男子身上检获约0.8克怀疑大麻。正当调查继续进行时，人员在19岁受害少女身上亦有所发现，搜出一粒怀疑含有「依托咪酯」的电子烟弹。行动中检获的毒品及烟弹总值约400元。

经初步调查，该名35岁男子涉嫌非礼及管治危险药物（藏毒）被捕；而报称受害的19岁女子，则因涉嫌管有第一部毒药被捕。据悉被捕男女的关系仍有待厘清，两人现正被扣留调查。

案件目前交由油尖警区刑事调查队第三队跟进。警方强调，管有及吸食含有「依托咪酯」的烟弹属违法行为，市民切勿以身试法。