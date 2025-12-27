Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀19岁女被非礼揭「案中案」 身藏太空油烟弹 与怀大麻猥琐男同被捕

突发
更新时间：02:30 2025-12-27 HKT
发布时间：02:30 2025-12-27 HKT

尖沙咀漆咸道南发生一宗罕见的「案中案」。一名35岁男子涉嫌在室内场所非礼一名19岁少女，警方接报到场调查期间，不但于男方身上搜出大麻，更在受害少女身上检获怀疑含有「依托咪酯」（俗称太空油）的电子烟弹。结果涉嫌非礼的男子与报称受害的少女双双被捕，一同被带署扣查。

事发于昨日（26日）下午4时许，警方接获一名人士报案，指其19岁女性朋友在漆咸道南一室内位置怀疑被一名男子非礼。油尖警区派员赶赴现场，迅速截获涉案的35岁男子。

警员在搜查期间，于该名男子身上检获约0.8克怀疑大麻。正当调查继续进行时，人员在19岁受害少女身上亦有所发现，搜出一粒怀疑含有「依托咪酯」的电子烟弹。行动中检获的毒品及烟弹总值约400元。

经初步调查，该名35岁男子涉嫌非礼及管治危险药物（藏毒）被捕；而报称受害的19岁女子，则因涉嫌管有第一部毒药被捕。据悉被捕男女的关系仍有待厘清，两人现正被扣留调查。

案件目前交由油尖警区刑事调查队第三队跟进。警方强调，管有及吸食含有「依托咪酯」的烟弹属违法行为，市民切勿以身试法。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
13小时前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
19小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
18小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
影视圈
11小时前
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
02:14
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
影视圈
16小时前
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
影视圈
8小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT
吕良伟70大寿「半个娱乐圈」到贺！嘉宾阵容媲美颁奖典礼 揭示传奇人生向太太深情告白
吕良伟70大寿「半个娱乐圈」到贺！嘉宾阵容媲美颁奖典礼 揭示传奇人生向太太深情告白
影视圈
9小时前
发生于今年8月的元朗洪水桥弃尸谋杀案，再多12人落网。资料图片
洪水桥谋杀案｜再多12人落网 两男深圳湾过关就擒 累计27人被捕
突发
6小时前