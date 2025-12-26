何文田兽医诊所失火 职员扑救无果 居民冒寒抱宠物逃生
发布时间：21:40 2025-12-26 HKT
何文田发生火警。今日（26日）晚上8时许，何文田艳马道11号地下一间兽医诊所发生火警，冒出大量浓烟。消防到场开喉灌救，迅速将火救熄，事件中无人受伤，正调查起火原因。
现场所见，兽医诊所被烧至严重熏黑，附近居民冒寒落楼逃生，有住户更带同自己的爱犬疏散至地面。
据了解，起火时兽医诊所仅有一名男职员在内，没有动物留医或接受治疗，他一度尝试救火可惜无果，初步怀疑诊所内有电器短路起火所致。
