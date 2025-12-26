粤车南下｜内地车主小红书炫耀「智驾」双手离軚 运输署：向司机发警告

「粤车南下」第一阶段由本周二（23日）起正式实施，便利大湾区居民往来，惟政策推出首日，内地社交平台「小红书」疯传片段，有「小鹏P7」车主在香港境内行驶期间，公然启动未经批准的智能驾驶系统，更一度「双手离軚」炫耀。运输署接受媒体查询表示，会严肃调查个案，并向涉事司机发出警告，若回复不满意将永久暂停其预约出行资格。

小红书片段流传：大桥口岸对开「无人驾驶」

根据网上流传片段，一名于 23 日首批「粤车南下」来港的内地车主，驾驶其「小鹏P7」全电动轿跑车。影片显示，当车辆沿赤𫚭角路驶向港珠澳大桥香港口岸时，司机启动了车内的 AI 智能辅助驾驶功能。

片段中，司机起初仅以单手轻扶軚盘，随后更一度双手完全离开軚盘，任由系统操控车辆变道及行驶。小红书截图

片段中，司机起初仅以单手轻扶軚盘，随后更一度双手完全离开軚盘，任由系统操控车辆变道及行驶。该车主更在旁述中惊叹，指车辆虽然已失去网络连接，但智驾系统依然没有退出，「就算变道也能自己完成」。虽然小鹏官方网站已标明智驾功能「现阶段不包括港澳台地区」，但显然有车主利用系统漏洞在港「测试」。

运输署：严肃调查 警告司机

运输署发言人表示，署方已就事件展开严肃调查。署方将透过司机登记的电子联络方式发出警告信，要求解释。署方强调，除非相关司机的回复令署方满意，否则将根据规定暂停其预约出行的资格。

署方重申，已向所有「粤车南下」车主发出指引，清楚阐明任何未经署方批准的「整体组合式驾驶辅助系统」，严禁在香港道路上使用。虽然署方批准部分如自动泊车、巡航控制等「先进驾驶辅助系统」，但涉及自动处理路面资讯及交通规则的组合系统，因两地法规与路况不同，极易引发意外。

法律界：或涉危险驾驶最高监禁3年

执业律师提醒，在香港道路上「双手离軚」或使用未经认可的自动驾驶系统，极可能触犯《道路交通条例》中的「危险驾驶」或「不小心驾驶」。一经定罪，危险驾驶最高可判处罚款 25,000 元及监禁 3 年。