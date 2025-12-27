内地电商攻港｜有市民网购热门「五常大米」 当局：未经允许输入食米属违法

「包邮到港」优惠下，越来越多市民贪图便宜网购内地食品，包括购买蒜头、生姜、洋葱、腊肠、罐头、食油等，亦有人特意选购香港较难买到的全国各地特色美食和饮品。海关表示，食米、生鲜食品属受规管食物，未经允许输入本港属违法，提醒市民切勿以身试法。

《星岛》记者日前陪同大埔居民李太前往自提点领取网购货品。她说，往年主要网购非食品类的产品，例如小型电器和日用品，及至今年初获悉「包邮到港」等优惠，网购的货品种类亦不断增加，当中包括不少食品。

相关报道：内地电商攻港｜廉价农作物照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！

大埔居民李太在自提点领取五常大米。 陶法德摄

李太指出，香港不少食品均来自内地，当地价格自然较便宜，加上免运费十分划算，约半年前开始网购内地深受欢迎的五常大米，「10斤(5公斤)只售26.9元人民币，可能不是黑龙江省五常市出产，但也很好吃，一家人都喜欢！」

同样喜欢网购的陈先生向记者展示近期购入的山东大蒜，笑称仅花14元人民币便买了10颗，比香港街市便宜7至8成，包装纸盒更附有「坏果包赔」的字条，售后服务比香港更好。

陈先生展示近日网购的山东大蒜，包装纸盒附有「坏果包赔」的字条。 陶法德摄

除了贪图便宜，吃尽全国各地特色美食也是不少港人网购的原因，居于沙田的陈先生表示，近期购入新彊合桃、河南烩面、贵州土猪油和山东青岛的啤酒，「『一网买尽』全国省市美食，而且经济实惠！」

香港海关表示，一向应用风险管理及情报交流和分析打击各类型走私活动，亦会在各出入境管制站对旅客、货物和运输工具进行监控及查验，并与相关部门保持紧密联系，加强情报交流及采取联合行动，以防止禁运或受管制物品非法进出本港。

李太展示网购平台出售五常大米的宣传页面。 网上图片

海关续指，任何人于个人随身行李携带数量不超逾15 公斤的食米进出香港，并只作个人食用或礼品用途，均无需申领储备商品进口或出口许可证。不过，若市民从网上购物平台购买并非经由本地注册食米贮存商进口的食米，即使数量少于15公斤亦属违法，一经定罪，可处罚款5万元及监禁1 年。

在生鲜食品方面，无论进口以真空包装或其他方式包装的未煮熟肉类、家禽及蛋类等受规管食物均是违法。在清关过程中，如海关发现任何人士进口没有认可的衞生证明书、食环署签发的进口许可证或书面准许的受规管食物，无论是自携或经代购集运，均会将案件转交食环署人员跟进。

网购平台有售土鸡蛋，但未经批准购入本港属违例。 网上图片

海关一直与电商平台保持联系，要求进口受管制物品必须严格遵守香港法例的规定。海关亦非常关注有网店怀疑出售香港受管制物品，如发现有关情况，会即时主动联络相关电商平台，并要求采取合适措施，包括限制香港客户接触相关商品资讯。海关会继续加强对各电商平台的合规推广。

根据《进出口条例》，所有受管制物品必须先获得有关当局签发的有效牌照或许可证，方能进出口。海关亦提醒市民，若没有有效牌照或许可证而把任何受管制物品带进或带出香港（无论自携、邮寄或经代购集运），除了涉案的物品会被充公，违例者也可遭检控，可能会留有案底。