宏福苑五级火｜消防6工协会严厉谴责「冼国林」不实言论：侮辱专业、打击团队、误导公众

消防处六个工协会（香港消防主任协会、香港消防处救护主任协会、香港消防控制组职员会、香港消防处职工总会、香港消防处救护员会、香港消防退休人员互助会）今日（12月25日）发声明，表示留意到近日一名自称「冼国林」的人士在社交媒体上就大埔宏福苑火灾，作出针对消防处处长杨恩健及对部门不符合事实的言论，当中包括对部门灭火救援策略、指挥和资源调配及跨境协作等方面的虚假资讯和失实指控。其言论不但侮辱消防处不同职系同事的专业和严重打击团队精神，更企图误导市民对部门整体行动的理解。消防处各工协会对失实言论表示强烈不满，并予以严厉谴责。

声明指出，「冼国林」在社交媒体上声称收到「消防高官朋友」转发内部消防同事的WhatsApp短讯，但经消防处各工协会查证，并没有会员收到或发出类似讯息，相关内容与事实完全不符，其来源及真实性均存在重大疑问。

宏福苑大火酿成至少161人死亡。资料图片

就棚网防火工作方面，消防处六个工协会称，留意到相关政府部门已作出适当回应。事实上，屋宇署已多次发出通告函件，列出棚网的阻燃标准，并对违规情况采取行动。而所谓的「不低于助理处长官阶的朋友」对消防处和相关政府部门的工作范畴和认识完全不理解，言论极不专业，有违高级指挥官对防火工作知识的应有水平。因此，消防处六个工协会怀疑有人企图以虚假资讯误导公众，损害消防处的专业形象。

消防处六个工协会又透露，经会员反映，杨恩健亲自主持高级官员分享会的目的，是感谢各前线指挥官在火灾中的辛勤付出，同时关心各级同事的心理状况，并安排临床心理学家提供专业支援。此外，为配合火灾后的检讨工作，除了聆听他们在灾场所面对之困难，亦广泛征集各方对灭火救援装备和战术的意见。有关「冼国林」在社交媒体声称杨恩健指派一名「前助理处长」接受传媒访问，消防处六个工协会在此严正声明，消防处各工协会理事会成员及退休人员一向支持消防处，亦不时接受传媒访问，透过其自身的行动经验和专业知识，解答传媒的问题。

至于「冼国林」在社交媒体上就灭火策略提出的质疑，消防处六个工协会对此表示极度愤怒，认为有关言论侮辱消防人员的专业。事实上，部门已使用「热成像无人机」协助侦察及监察现场情况。消防处六个工协会亦从国家消防救援局和广东省消防救援总队中得悉，灭火无人机受限于负重、水压及高温环境稳定性，相关技术尚在探索试验阶段，还未正式使用。另一方面，直升机投掷水弹以扑灭山火的策略并不适用于楼宇火警，因为直升机会产生强烈气流，加剧火势蔓延。当直升机进入楼宇火警引致的浓烟范围时，有机会导致引擎失效，对现场环境及救援人员，以至飞行安全构成严重威胁。而且，直升机投下的水弹更有可能进一步破坏竹棚的结构，影响在场人士的安全。此外，超高云梯车对道路承重及操作阔度要求极高，即使拆除行人路上的栏杆，行人路的承重能力亦难以让超高云梯车安全使用。

声明强调，部门就灭火救援已有一套完善的指挥调派系统，各层级的指挥人员按机制各司其职，令灭火救援行动安全有序地进行。火警期间，除行动总区外，部门亦动员非行动总区的人员进行指挥和灭火救援工作(当中包括首长级人员)。声明提到，事实上，杨恩健多次在现场及处长指挥室亲自作出指示，期间亦出席多个政府会议及简报，以跟进并汇报火灾的最新情况。

除此之外，在2024年签订《粤港澳应急管理合作暨大湾区应急救援行动合作框架协议》后，三地消防部队已于2024年和2025年举办跨境联合演练，当中涵盖受楼宇倒塌及水灾引致的灾害场景。然而，由于两地在灭火行动方面的行动程序及大厦消防系统设计等有所不同，相关细节仍有待落实。若要求内地救援人员在短时间内熟习操作不同的大厦消防系统和行动程序，实际上可能影响灭火救援效率。另一方面，倘若救援人员在高温及浓烟密布的环境下执行不同的紧急遇险程序，无疑会将双方人员置于更危险的处境。

消防处六个工协会最后指出，面对五级无情火灾，百多名市民不幸罹难，当中更包括一名英勇殉职的消防人员，消防处各工协会，以至全港市民均感到极度悲痛。纵使灾后同事承受极大心理压力，但当前的首要工作是全力以赴执行善后和后续的调查工作。消防处各工协会对处长的领导表示全力支持；对于网上有人以不尽不实、具误导性的言论，企图「以灾乱港」，散布不实资讯以挑衅社会矛盾，消防处各工协会对此表示强烈不满和严厉谴责。

