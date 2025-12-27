内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！

内地电商平台纷纷推出「包邮到港」等优惠，有平台早前更推出「包邮上门」，免费将货品直送府上，加上内地物价相对低廉，吸引越来越多市民购买各类食品，甚至购入白米、鸡蛋等受管制物品，令本港街市商贩、相关店舖和批发商的生意大受影响。有杂货店负责人表示，现时营业额比去年同期大减一半；有蔬果档老板则指出，越来越多市民基于免运费送货，发展至网购内地生姜、蒜头等廉价农作物，导致其生意大跌6成，慨叹顾客消费心态已改变，街市档主经营环境日益恶劣。

保安道街市售卖杂货的吴太指，其生意相对去年同期下跌逾半。 曾志恒摄

杂货档主指网购腊肉「平得离谱」 肉质存疑

吴氏夫妇在长沙湾保安道街市售卖杂货，其生意受内地网购风气影响，整体销售额相对去年同期下跌逾半。吴太说，他们主要售卖泰国米，但近期从不少客人口中得悉，他们北上用膳时品尝了内地热销、来自黑龙江省五常市的五常大米，返港后透过内地网购平台购买。

相关报道：内地电商攻港｜有市民网购热门「五常大米」 当局：未经允许输入食米属违法

入冬后热卖的腊肉腊味，吴太说生意亦受网购打击，她曾为此查看内地网购平台所售的腊肉，发现售价低至「离谱」程度，又即场开启网购平台搜寻腊肉，向记者展示并提出质疑：「20多元一斤腊肉，是否新鲜猪肉制成？有客人曾经网购腊鸭，发觉肉质很碎。」至于高价海味，她说同样有客人网购，该店现时很难售出。吴先生补充，北上消费导致本地食肆生意减少，连带供应予餐厅的食品数量也大减，经营日益困难。

保安道街市售卖杂货的吴太展示网购平台所售的腊肉，指售价低至「离谱」程度，质疑不是新鲜猪肉制成。 曾志恒摄

蔬果档主：生意实在难做

经营蔬果档的黎先生表示，曾有顾客反映，在内地网购平台购买生姜等食材十分便宜，而且免运费，其档口近月的生姜、蒜头、木瓜等销量也持续下跌，整体生意大跌约6成，认为经营环境持续恶化：「生意实在难做，以前街市人头涌涌，如今因为北上消费与网购兴起，街市档口『越做越缩』。」他指近半年已有多个档口结业，目前他只能依靠熟客勉强维持，盼望可再苦撑几年。」

黎慨叹，其经营策略是稳扎稳打，必须亲自验货才敢进货，但现今顾客的消费心态已经改变，「觉得便宜就会网购，收货时发现部分腐烂就扔掉，反正不用运费，仍然觉得划算。」

长沙湾保安道街市蔬果档负责人黎先生表示，受网购风气及北上热潮影响，近数月生姜、蒜头、木瓜等蔬果销量不断下跌，经营环境日益恶劣。 曾志恒摄

北上买餸与网购热潮夹击 大埔墟街市档雪上加霜

邻近深圳的大埔及北区，街市商贩早已受北上买餸热潮影响生意，近期的网购热潮更是雪上加霜。大埔墟街市杂货舖负责人张小姐直言，自从通关以来，生意额已开始下跌，近期网购日益盛行，更令生意继续下滑，希望香港消费者多些注意食品品质，「香港售卖的食品有严格监管，即使网购方便又便宜，但一分钱一分货……价钱要比较，质素都要比较。」

大埔墟街市杂货舖负责人张小姐说，通关后生意额已下跌，近期网购盛行更令其生意继续下滑。 曾志恒摄

米商吁加强宣传

对于港人纷纷网购五常大米，香港米行商会理事长陈建年表示，进出口食米须领有工业贸易署签发的许可证，市民未经批准网购内地食米属违法，但自从内地网购平台开始以免运费招徕生意后，相信不少人网购白米到自提点领取，甚至在家中收货，对本港代理商的生意造成一些影响，「网购、在内地携带返港都是其中原因，亦因为部分市民担心肥胖和糖尿病，所以减少了食饭。」

陈建年认为，部分市民或因不熟悉法例才在网上购物平台购买内地食米，故此海关和工业贸易署应加强宣传相关法例，让公众明白食米进出口的规定；海关亦应与内地网购平台沟通，解释香港相关法例，让对方加强规管网店和物流公司，不让白米违法送往香港。

记者 麦键泷 曾志恒 李建人