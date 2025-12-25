Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

水警海关联合反走私行动 西贡检140万元私烟

突发
更新时间：12:56 2025-12-25 HKT
发布时间：12:56 2025-12-25 HKT

警方怀疑近日有人在西贡一带进行走私活动，经过深入调查及情报分析后，水警总区特遣队、港外警区特遣队、水警东分区，联同海关海域调查组人员，昨日（24日）晚上在有关海域进行反走私行动。

行动中，人员发现一艘没有亮起航行灯的快艇驶至斩竹湾近木鱼头的岸边，同时有数名可疑男子将货物由快艇搬到岸上一辆货车上。人员随即采取行动，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港东面水域逃去。水警人员遂展开追截，惟涉案快艇最终逃离香港东面水域往内地方向驶去。
 
人员在涉案货车共检获32万支怀疑私烟，估计市值约140万元，应课税值约110万元，人员亦扣查涉案货车及电动唧车。案件由海关人员继续跟进调查。
 
警方重申，买卖私烟属违法行为。《2025年控烟法例（修订）条例》已于九月 十九日刊宪，涉及未完税烟草相关罪行，最高刑罚由罚款100万元及监禁两年，提高至罚款200万元及监禁7年。根据《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买私烟即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
23小时前
打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了
打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了
即时中国
6小时前
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
2025-12-24 13:32 HKT
莲香居攻入旺角开4000呎巨舖！重现推车仔点心/手工粤菜 长者$2茶位+免加一
莲香居攻入旺角开4000呎巨舖！重现推车仔点心/手工粤菜 长者$2茶位+免加一
饮食
5小时前
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
16小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
2025-12-24 06:00 HKT
58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度
58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度
影视圈
18小时前
圣诞最伏交换礼物巡礼！网民晒冷「地狱级」创意 1款「绝交级」礼物竟大受欢迎
圣诞最伏交换礼物巡礼！网民晒冷「地狱级」创意 1款「绝交级」礼物竟大受欢迎｜Juicy叮
时事热话
1小时前
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
影视圈
4小时前
圣诞长假期展开 警方指深圳湾人流较多 深圳湾大桥已现车龙 须耐心等候
圣诞长假期各口岸「打蛇饼」 深圳湾大桥现车龙 港铁调整东铁线列车班次
社会
1小时前