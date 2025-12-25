水警海关联合反走私行动 西贡检140万元私烟

警方怀疑近日有人在西贡一带进行走私活动，经过深入调查及情报分析后，水警总区特遣队、港外警区特遣队、水警东分区，联同海关海域调查组人员，昨日（24日）晚上在有关海域进行反走私行动。



行动中，人员发现一艘没有亮起航行灯的快艇驶至斩竹湾近木鱼头的岸边，同时有数名可疑男子将货物由快艇搬到岸上一辆货车上。人员随即采取行动，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港东面水域逃去。水警人员遂展开追截，惟涉案快艇最终逃离香港东面水域往内地方向驶去。



人员在涉案货车共检获32万支怀疑私烟，估计市值约140万元，应课税值约110万元，人员亦扣查涉案货车及电动唧车。案件由海关人员继续跟进调查。



警方重申，买卖私烟属违法行为。《2025年控烟法例（修订）条例》已于九月 十九日刊宪，涉及未完税烟草相关罪行，最高刑罚由罚款100万元及监禁两年，提高至罚款200万元及监禁7年。根据《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买私烟即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7。