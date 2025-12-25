诺和工程涉造假︱45张伪造证书涉尘埃噪音及震荡仪器 累计9人被捕包括3公司董事

负责就玛嘉烈医院重建及扩建工程进行环境监察的分判商「诺和工程」，涉呈交伪造的仪器校对证明书，同时被揭发牵涉机管局二号客运大楼及市建局等多个地盘工程。警方西九龙重案组累计共拘捕9人，包括3名公司董事和6名公司职员。今日（25日）早上，警方交代调查进展，指至今发现45张假证书，主要涉及尘埃、噪音和震荡三类仪器。这些假证书之中，部分证书编号不存在，部分则编号与内容不符，甚或所列二维码数量与真实证书的不一。人员亦在涉事公司的写字楼及被捕人的寓所，检获一些监测仪器或假证书。

警方西九龙总区刑事部警司贾锦琳在记者会指出，警方于本月9日至17日收到不同机构报案，指一间工程公司涉嫌提交一些监测仪器的虚假校对证明书，这些证明书牵涉5间医院（圣母医院、威尔斯亲王医院、广华医院、玛嘉烈医院和北区医院）的扩建工程，以及市建局土瓜湾庇利街项目。而这些证明书主要涉及检测尘埃、噪音和震荡三类仪器。涉事分判商于2022年至2025年间，涉行使共45张证明书怀疑造假。

西九龙总区重案组于是展开调查，至本周二和周三（23日及24日）分别以涉嫌「行使虚假文书」罪，在九龙及新界多处共拘捕6男3女（年龄介乎23至48岁），包括3名「诺和工程」董事和6名公司职员，其中一名董事亦有「诺和机电」董事身份。全部被捕人正被扣留调查。

警方检获一批证书。

行动中，警方在涉案工程公司的写字楼，以及被捕人士的住所检获相关的监测仪器，包括尘埃、噪音和震荡的监测仪器。西九龙总区重案组第三队总督察许仲恒表示，人员检走一些电脑，经初步检查在这些电脑内检获怀疑虚假校对证书，又在个别被捕人的住所内检获一些怀疑虚假校对证书。

至于涉案行使的45张虚假证书，证书上声称来自4间检测中心，警方经联络该4间检测中心，相关检测中心证实该45张校对证书属虚假。过程之中，这些检测中心透过核对证书编号，发现部分证书编号并不存在，又或证书编号确实存在，但证书的内容与真实证书的资料有差异。例如其中一间检测中心发出的校对证书，证书编号本应有14个数目字，但虚假校对证书上只有13个数字。

同时，有检测中心发出的真实较对证书，证书上有2个二维码，但虚假证书只有1个二维码。另外，有虚假证书印有某检测中心的地址，但相关地址属错误，故现阶段警方已分办出部分虚假证书。

