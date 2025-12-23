Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新疆雪崩传港人罹难 入境处称接获求助 驻京办派两人员赶赴当地

突发
更新时间：21:08 2025-12-23 HKT
发布时间：21:08 2025-12-23 HKT

新疆吉克普林滑雪场雪道外区域，上周四（12月18日）雪崩，一人被埋罹难。有报道指，死者为一名港人，本港入境处今日（12月23日）回复查询时，表示已接获求助，港府驻京办已派两人员赶赴当地，协助家属。

相关报道：新疆喀纳斯景区雪崩 一人遇难

入境处表示，在接获相关求助后，已即时透过港府驻北京办事处跟进事件，并按当事人家属意愿提供适切意见及可行协助。目前驻京办入境事务组已派遣两名人员到达当地，为当事人家属提供协助。入境处会继续与当事人家属及驻京办保持紧密联系，积极跟进事件及按当事人家属的意愿提供可行的协助。

入境处提醒，在外香港居民如需协助，可致电入境处「协助在外香港居民小组」的24小时求助热线，电话：(852) 1868；透过「入境处流动应用程式」以网络数据致电「1868」热线或使用1868聊天机械人；发送讯息至1868 WhatsApp求助热线或1868微信求助热线；或提交网上求助表格求助。

