牛头角穿梭巴撞过路女遗血路 街坊目睹喝停 司机被带走助查

牛头角发生旅游巴撞途人意外。今日（23日）下午近1时，一辆穿梭巴士在福淘街撞倒一名过马路的女途人，她受伤流血倒地。救援人员接报指女途人被夹困于车底，幸赶到时发现48岁姓郑女伤者没有被困，仍有意识惟脚伤，现场遗下大滩血迹，救护员随即将伤者送往伊利沙伯医院救治。警方其后将54岁姓刘男司机带返警署协助调查，案件被列作「危险驾驶」跟进。

现场所见，涉事穿梭巴士用作接载乘客，来往福淘街的港铁九龙湾站及牛头角海滨道83号一写字楼项目。消息称，当时穿梭巴沿牛头角道左转入福淘街，讵料撞及涉事的女途人。惟男司机怀疑未有察觉，要由街坊喝止叫停，他始知发生意外停车。

意外发生后，女途人脚部受伤，倒卧于穿梭巴士左边近车尾，一度怀疑被夹困，所见穿梭巴士的后轮旁边遗下一条血路。司机在场协助警方调查，其后由警员带上警车，警方正调查意外成因。