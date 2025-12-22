Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辅警系列｜前督察「转跑道」任校长近十载 再披制服执勤 借校舍助宏福苑灾民

突发
更新时间：07:00 2025-12-22 HKT
发布时间：07:00 2025-12-22 HKT

早年加入警队担任督察的陈沚抒，因女儿出生转而投身教育工作，开办涵盖幼稚园至中学的国际学校，告别警界近十载，及至2020年因社会分化严重，旧同袍需长期超负荷工作，为此感到痛心，决意再度披上制服，以辅警身份协助守护香港。陈沚抒表示，会将警队的纪律、团队精神及助人价值观培养下一代，亦会将教育领悟带回警务工作，以同理心、耐性服务市民，两份工作相得益彰。

中区警署军装巡逻小队辅警警员、同时是一所国际学校校长的陈沚抒，将警队的团队精神及助人价值观传授给下一代，亦将从教育工作领悟出的同理心和耐性带回警务工作。
「最初误打误撞加入警队，结果令我有所成长，学会自信，并且发现自己的潜力和领导才能，充满意义。」现时驻守中区警署军装巡逻小队的辅警警员陈沚抒于2005年成为督察，其间曾派驻元朗，担任巡逻小队的指挥官，后来加入警察公共关系科（现称公共关系部），负责电视节目《警讯》的制作，5年后基于家庭原因及女儿出生选择离任。

离开警队后，陈沚抒陪伴女儿成长，从中萌生开办托儿所的想法，于是坐言起行，及后逐步扩展至幼稚园、小学以至中学教育。她坦言，开办国际学校的动力源于不赞同传统的「逼迫式」教学，认为「快乐学习」相当重要，因此决意投身教育界，现时学校已发展完整的教育体系，覆盖儿童至青少年的成长阶段。

陈沚抒早前参与辅警周年训练，其女儿亦有到场支持。
在教育方面，陈沚抒亦将过去于警队的所见所学融入教育工作，例如向学生灌输纪律、助人精神和团队合作。她举例，学校开设的领导力课程可培养学生的思考能力、正向价值观和身心健康，每星期更抽空与学生到尖沙咀向露宿者派饭，或是探访独居长者，「学生从最初需要我带领，到现在能自行运作义工队，可说成功将正向思想和价值观带给下一代，这正是教育的意义。」

及至2019年的社会事件，社会严重分化的情况持续多时，身为校长的陈沚抒眼见旧同事长时间超负荷工作，深感心痛，翌年决定重返警队出任辅警，「我曾受警队栽培，也有相关知识，所以想以辅警身份在前线帮忙。」

大埔宏福苑大火过后，陈沚抒将位于过渡性房屋旁边的校舍借出，更动员学校师生整理校舍，望为受影响的居民提供活动空间。
如今陈沚抒兼顾两职，白天管理学校，晚上或周末穿上辅警制服执勤，在前线处理各种求助案件。对于再次穿上警察制服，她笑言心态的变化很大，因为年轻时年少气盛，性格较为刚烈，及至成为校长和两名女儿的母亲后，耐性和同理心明显增加，「管理学校、接触市民两份工作，可以说是相辅相成。」

从督察转变为辅警警员，陈沚抒未有感到不适应，反而觉得更加「贴地」，因为前线警员与市民有更多的亲身接触，更能建立警民沟通桥梁，她亦为能在前线工作中帮助市民感到充满意义，「以前在公共关系科工作，经常强调正面形象，其实前线工作都会影响市民对警察的印象，有时候多一句慰问，市民已经相当开心，所以更需要保持同理心，多从市民角度思考。」

早年加入警队担任督察一职的陈沚抒（中），于2020年再次披上制服，以辅警身份协助守护香港。
作为教育工作者，陈沚抒经常将辅警的工作经历转化成学生的学习要点。她举例，某日在中环遇到一名男子赤裸游荡，截停后得知对方因失业而不开心，脱衣是为了宣泄情绪，显示自己一无所有。事件被媒体报道后，有学生取笑事主，她以此作为教学机会，与学生讨论处理逆境与培养韧性的重要性，「父母经常替孩子解决问题，导致他们不习惯面对困境，或有埋怨、推卸责任的心态，所以更要强调韧性，避免于逆境中一蹶不振。」

另外，大埔宏福苑上月发生五级火灾后，社会各界纷纷伸出援手，陈沚抒亦将学校校舍借出。她透露，学校拥有3个校址，其中一个空置校舍位于受影响居民入住的过渡性房屋旁边，「那一刻很想帮忙，刚好校舍邻近灾民居住的过渡性房屋，于是开放整个校舍，让义工存放捐赠物资，并提供休息空间。」

陈沚抒积极培养学生的助人精神，每星期更会抽空与学生进行义工活动。
她续指，当发现20多名儿童入住过渡房屋时，担心孩子整天困于室内，因此迅速动员学校师生和义工清洁校舍的滑梯、沙池和图书馆，并摆放玩具和图书，为孩子提供活动空间，「这是一件很难过的事情，但我希望他们知道，有很多人陪伴他们渡过难关。」

陈沚抒亦将事件转化为教学机会，例如校方举办了便服日筹款活动，将善款捐助灾民，并向学生灌输「积小成多」的道理，「在别人眼中可能微不足道，但我们要从小培养善心和守望相助的价值观。」此外，该校具备艺术治疗专业的老师亦为受影响儿童提供心理支援，「今次事件影响深远，我们就在旁边，一直关注他们的需要。」

记者 麦键泷

