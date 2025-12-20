宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪长眠浩园 未婚妻Kiki：下一世我哋个婚礼就交比你搞啦

大埔宏福苑五级大火酿成至少161人死亡，当中英勇殉职的消防队目（追授）何伟豪，昨（12月19日）已以最高荣誉举殡，遗体长眠浩园。未婚妻Kiki在丧礼中告别挚爱，哭成泪人，场面心酸。Kiki今日（12月20日）在社交平台发帖，向阴阳相隔的爱人寄上不舍之意，冀来世再续未了缘，「下一世我哋个婚礼就交比你搞啦」。

未婚妻Kiki为何伟豪戴上戒指 情定来生

Kik表示：「今世你个毕业礼我帮你完成咗啦，你满意吗？下一世我哋个婚礼就交比你搞啦。戒指我帮你戴咗，你记得记得记得要揾返我，然后，平平淡淡拖住我一齐变老就够。等我。」

Kiki以《远在眼前》歌词寄意 原唱冯允谦留言安慰

Kiki又以歌曲《远在眼前》的歌词寄意：「有天美梦会成真，即使要等来生；我愿意等，为重聚一吻；都可跟你，同偕白发；笑与泪同甘，愿厮守终生；让爱把我共你之间牵引；相隔越远灵魂越近，终会遇上的足印。」

不少市民留言，希望Kiki能坚持下去，表示「好好照顾自己，一定会重聚」、「有戒指相认，下一世佢一定会揾返揾到妳」、「今生你为何sir戴上戒指，来生佢一定会为你披上婚纱」。而《远在眼前》的原唱歌手冯允谦也留上「心心」和「拥抱」符号安慰Kiki。

何伟豪生于1987年，2016年加入消防处任职消防员。消防处形容，何伟豪表现优秀，在消防处服务9年间，工作勤奋，待人有礼，克尽职守，乐于指导年资较浅的同事，深受同袍爱戴。他多次执行灭火救援任务，充分展现其专业能干、勤快高效和机敏善断的优点。

2025年11月26日，何伟豪奉召前往大埔宏福苑执行灭火救援行动，其间身受重伤，不幸殉职，终年37岁，遗下双亲、兄长、弟弟及未婚妻。

何伟豪离世，消防处损折英才，香港社会痛失栋梁。消防处强调：「何伟豪奋勇无畏、舍己为人的专业精神足为典范，将永志香港市民心中。」为表扬其向火逆行的无私奉献精神，消防处已向何伟豪追授消防队目荣誉职衔。