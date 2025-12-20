招募新措施 周一鸣相信豁免部分笔试令报考人数增加 「立竿见影」

香港警察学院今（20日）举行结业会操，共有34名督察及187名警员结业，正式加入警队。警务处处长周一鸣指今年整体投考人数均有上升，由于招揽新措施是文凭试中英文取得四级或以上，就可减省部分考试。他承认效果的确立竿见影，不排除有更多人因考少两个试而令投考人数增加。

周一鸣指，原本这批学员已于今年11月完成培训，但由于发生大埔宏福苑事件，故将毕业典礼延期至今日举行。学员离开学院三个星期后外出正式当值，并于12月18日、19日返回学院再接受步操训练。

他相信在过去数星期至一个月，学员经历过例如全运会、宏福苑事件、立法会的换届选举等。他们会发现，作为一名警务人员、作为提供紧急服务的纪律部队一分子，其工作意义重大。他非常有信心，他们在未来的日子，会以忠诚勇毅、心系社会的模式，服务社会。

本财政年度在2025年4月至11月30日期间，警队的整体投考人数有所上升。督察级别共有4,350人报考，而警员则有5,731人投考。若以数字计算，与去年同期比较，督察级投考人数上升了9.5%，警员则上升了13.7%，整体而言仍稳步上扬。

在审视投考过程中，其实希望有更多有志于服务社会的人士参与。此外，过去警队已举办了两年的「学警预备课程」。这是一个应用文凭课程，与三间院校合办，包括港专、科专和明爱，实际上已举办了两期，过去两期的反应都非常好。因此，第三期即2026/27学年，已于12月1日开始正式报名。有志投身警队，现在可以向有关院校查询。

由于早前调整督察招募的要求，文凭试中英文四级或以上，就不用再考中英文试，周一鸣指，7月1日开始实施有关措施后，这方面的确立竿见影，有更多人因为考少两个试而投考，不排除与投考人数上升有关系。

资料显示，警务处于7月1日推出新措施——「见习督察DSE 4+快线」，持有DSE中国语文科和英国语文科第4级或以上成绩，或具同等学历的投考人，可获豁免应考的语文笔试试卷会增至4份。