宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄

哀乐悲鸣，人间有泪！在大埔宏福苑英勇殉职的消防队目（追授）何伟豪，今（19日）日以最高荣誉举殡，灵柩先后到达火场及生前驻守的沙田消防局，举行路祭与告别仪式，大批市民沿途送别心中英雄。

银乐队吹奏下，灵柩下葬园区，未婚妻Kiki在消防处长杨恩健手中接过特区旗，望着降下的灵柩悲哭拭泪。伟豪生前出生入死的同袍坟头告别，「你是我们的英雄，在天堂见，伟豪！」

黄土一撒，一代英魂长眠浩园。

【下午13:02】何伟豪的灵车抵达最后一站和合石浩园，满园花牌和肃立人群，伟豪生前饲养的爱犬亦在场送别主人。银乐队吹奏《最后岗位》，六名同袍将灵柩缓缓推入园区，家属捧着伟豪的遗照随行。

消防处长杨恩健率众除帽默哀两分钟，灵柩上放上伟豪生前的消防帽，襟前白花的未婚妻Kiki望着降下的灵柩不断悲泣，又在杨恩健手中接过特区旗。其后，亲友和同袍分批向灵柩献花道别，一朵朵白花抛下，一串串泪水洒下，场面哀伤。

伟豪生前出生入死的同袍致哀，「多年兄弟，致敬！」众人立正敬礼，其中一人对着棺木说：「伟豪，好好休息吓。」至下午1时50分，下葬仪式大致完毕，伟豪妈妈不忍别离，不断在爱儿遗照前鞠躬。伟豪同袍围聚坟头作最后告别，「你是我们的英雄，在天堂见，伟豪！」不少同袍流下男儿泪，令人悲伤。

【早上11：40】灵车抵达何伟豪生前驻守的沙田消防局，银乐队奏乐下，同袍在灵车两旁列队缓行，消防处长杨恩健率领一众消防员、救护员列队迎接，灵车停下，车头摆放一个花牌，多名地区及消防处代表上前鞠躬致敬，6分钟后，同袍敲响钟声，三短一长，象征正式落更，悠悠哀乐，全体敬礼恭送灵车前往长眠之地浩园，聚集附近半百市民目送灵车离去。

【早上11：10】何伟豪灵车在宏福苑火场对开回旋处进行简单告别仪式，站满大批消防员、警员及地区人士，包括警务处新界北总区指挥官林敏娴、大埔区指挥官江永祥及大埔民政专员陈巧敏等。灵车前摆放一个花牌，多名地区及居民代表向着灵车鞠躬，逗留7分钟后，前往何伟豪生前驻守的沙田消防局。市民聚集在附近天桥，送别心中英雄。

【早上10：30】何伟豪的灵柩盖上特区旗，抬上消防特制的灵车，一名同袍带同何伟豪生前的消防帽登车，车上摆放未婚妻Kiki及家人花牌，旁边站着一排排手臂缠黑纱的同袍，直接送往宏福苑火场，供大众最后致敬。踏正早上10时30分，哀乐奏起，灵车缓缓离开，特首李家超、 前特首林郑月娥与多名司局长、纪律部队首长列队恭送灵车离开。大批市民在红磡世界殡仪馆两旁送别何伟豪，有市民难掩悲伤拭泪，场面哀伤。

宏福苑大火殉职的消防队目（追授）何伟豪，昨（12月18日）在红磡世界殡仪馆世界堂以道教形式设灵。多名官员及社会人士昨先后到灵堂致祭，包括行政长官李家超，另有专程向何伟豪作最后致敬的市民。灵堂内，何伟豪遗照前方中央被挚亲花牌簇拥，包括女友KiKi的心形花牌，写有「伟豪挚爱仙游，痛彻心扉，不思量，自难忘」。

相关报道：宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海致敬英雄 李家超等多名官员到场悼念

何伟豪丧礼安排：

0900至0930 世界殡仪馆外 公众悼念区 1000至1030 世界殡仪馆 最高荣誉丧礼举行

供政府官员、社会贤达和消防处属员参与，将不会对公众开放 1100 宏福苑 路祭，消防人员、当区官员及贤达到场致敬

经大埔太和路、宝乡街、广福道及大埔公路元洲仔段抵达，公众可沿途致敬 1130 沙田消防局 消防处处长杨恩健带领消防人员，在消防局外列队致最后敬礼，当区官员及贤达到场致敬

经大埔公路沙田段、沙田乡事会路及源禾路抵达，公众可沿途致敬 1230 和合石坟场 灵车抵达「浩园」进行安葬仪式

何伟豪终年37岁 遗下双亲兄弟及未婚妻

何伟豪生于1987年，2016年加入消防处任职消防员。消防处形容，何伟豪表现优秀，在消防处服务9年间，工作勤奋，待人有礼，克尽职守，乐于指导年资较浅的同事，深受同袍爱戴。他多次执行灭火救援任务，充分展现其专业能干、勤快高效和机敏善断的优点。

2025年11月26日，何伟豪奉召前往大埔宏福苑执行灭火救援行动，其间身受重伤，不幸殉职，终年37岁，遗下双亲、兄长、弟弟及未婚妻。

相关报道：宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」

何伟豪离世，消防处损折英才，香港社会痛失栋梁。消防处强调：「何伟豪奋勇无畏、舍己为人的专业精神足为典范，将永志香港市民心中。」为表扬其向火逆行的无私奉献精神，消防处已向何伟豪追授消防队目荣誉职衔。