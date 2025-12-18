Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新蒲岗樽颈过路处｜当局检视交通灯时间 督促承办商调整

突发
更新时间：21:59 2025-12-18 HKT
发布时间：21:51 2025-12-18 HKT

新蒲岗彩虹道近大有街的行人过路处，近日因房屋署扩阔道路工程设置水马，导致安全岛空间大幅缩窄。下班繁忙时段人流挤拥，行人需冒险贴近行车道，片段昨日（12月17日）在网上流传后引发安全忧虑。运输署今日（12月18日）回应指，已与相关部门协调，敦促承办商调整水马范围，并将于繁忙时段延长行人绿灯时间。

今日下午2时许现场所见，有数名工人在安全岛范围，相信是准备调整水马。相关过路处为新蒲岗工厂区通往钻石山地铁站及荷里活广场的最快道路，虽然是非繁忙时间，但仍有不少行人。每次绿灯过路时间约20秒，惟水马阵下的安全岛形成明显樽颈，过路行人堆积，步速变慢。其后有街坊于社交平台提到，今日傍晚收工时分有多名交通警在场驻守，确保行人安全。

相关报道：有片｜新蒲岗放工人潮逼爆路口　安全岛遭水马「缩窄」　行人迫出马路险被撞

运输署表示，房屋署正于彩虹道展开扩阔工程，包括扩阔彩虹道近大有街的行人过路处。为配合工程推展，房屋署正在上述交界处实施临时交通安排。

运输署续指，已联同警务处和房屋署的工程承办商检视有关临时交通安排，并督促工程承办商尽快安排调整水马的范围以增加该过路处的宽度。

此外，该署亦会密切监察相关路口的交通情况及适当地调校交通灯的灯号时间设定，包括于繁忙时段适度延长该过路处的行人绿灯时间，方便行人横过马路。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
政情
6小时前
台北随机伤人案｜1受害人为HIV感染者 诚品店伤者陷爱滋危机
01:19
台北随机伤人案｜1受害人为HIV感染者 诚品店伤者陷爱滋危机
两岸热话
2小时前
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
影视圈
9小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
23小时前
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
01:38
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
突发
7小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
2025-12-19 17:30 HKT
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
9小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
2025-12-19 09:00 HKT
排队7年派无敌公屋王 入住4人海景单位羡煞旁人 网民一窝心原因提醒少买家私
排队7年派无敌公屋王 入住4人海景单位羡煞旁人 网民一窝心原因提醒少买家私｜Juicy叮
时事热话
7小时前
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
投资理财
12小时前