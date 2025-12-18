新蒲岗樽颈过路处｜当局检视交通灯时间 督促承办商调整

新蒲岗彩虹道近大有街的行人过路处，近日因房屋署扩阔道路工程设置水马，导致安全岛空间大幅缩窄。下班繁忙时段人流挤拥，行人需冒险贴近行车道，片段昨日（12月17日）在网上流传后引发安全忧虑。运输署今日（12月18日）回应指，已与相关部门协调，敦促承办商调整水马范围，并将于繁忙时段延长行人绿灯时间。

今日下午2时许现场所见，有数名工人在安全岛范围，相信是准备调整水马。相关过路处为新蒲岗工厂区通往钻石山地铁站及荷里活广场的最快道路，虽然是非繁忙时间，但仍有不少行人。每次绿灯过路时间约20秒，惟水马阵下的安全岛形成明显樽颈，过路行人堆积，步速变慢。其后有街坊于社交平台提到，今日傍晚收工时分有多名交通警在场驻守，确保行人安全。

相关报道：有片｜新蒲岗放工人潮逼爆路口 安全岛遭水马「缩窄」 行人迫出马路险被撞

运输署表示，房屋署正于彩虹道展开扩阔工程，包括扩阔彩虹道近大有街的行人过路处。为配合工程推展，房屋署正在上述交界处实施临时交通安排。

运输署续指，已联同警务处和房屋署的工程承办商检视有关临时交通安排，并督促工程承办商尽快安排调整水马的范围以增加该过路处的宽度。

此外，该署亦会密切监察相关路口的交通情况及适当地调校交通灯的灯号时间设定，包括于繁忙时段适度延长该过路处的行人绿灯时间，方便行人横过马路。