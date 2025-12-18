有片｜新蒲岗放工人潮逼爆路口　安全岛遭水马「缩窄」　行人迫出马路险被撞

新蒲岗一个行人过路处出现严重行人安全隐患。网上流传多张相片及影片，显示彩虹道近大有街、启钻苑对出一行人过路处，在周一（晚间）下班繁忙时段，路口中间的行人安全岛因左右两侧摆放大量红白水马，令可供站立的空间大幅缩窄，未能应付放工时间大量人潮，大批行人被迫挤在安全岛上等候过路。

从网上片段可见，不少市民按灯号过马路后，因安全岛空间被收窄，途人只能「人贴人」缓慢穿过安全岛。有人更需站到安全岛外、紧贴行车线位置等候下一个绿灯，情况相当危险。有途人形容人多得「以为要去倒数」。

当行人灯转红后，仍有不少行人未能完全过路，只能继续困在狭窄的安全岛上。部分市民为免被逼出马路，趁灯号转换时冒险冲灯跑向对面行人路，途经巴士及其他车辆需即时减慢车速，避免发生碰撞，现场一度险象环生。

片段在网上引起热议，有人形容现场人流过多，「唔讲以为排紧年宵」，有人称「琴日6点半行呢个位，多人到停晒马路中间，吓死！」。亦有人指绿灯时间较短，「经常绿灯就完只过左一半马路，行亲都好赶好赶」，亦有人称工程已进行多年，「呢条路整咗成三四年，完全都冇整过架，净系霸住条路扮整。」