Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜法团会议延期 现主席重申旧场容量有限 要居民站立「于心何忍」

突发
更新时间：21:02 2025-12-17 HKT
发布时间：21:02 2025-12-17 HKT

大埔宏福苑五级大火惨剧后，业主立案法团原定今晚（12月17日）举行的全体委员会议临时延期。廉政公署今晨拘捕宏福苑业主立案法团的成员，包括现任法团主席徐满柑。徐满柑下午离开廉署总部时解释，由于居民参与意愿远超预期，原定场地仅能容纳二、三百人，如照旧举办居民可能要在外站立等候，直言「于心何忍」，故决定另觅更大场地。

徐满柑表示，法团早前发出通告已经表明，指绝大部分业主及居民希望列席会议，但太和社区中心礼堂仅能容纳约二、三百人，实际查询人数远超预期。他强调，原定召开的是「管理委员会」会议，旨在让居民听取内容及提问，并非所有居民均需出席，但部分媒体误报为「业主大会」，导致居民误以为需到场投票，引发大量查询。

相关报道：宏福苑五级火︱管委会会议突延期 业主质疑法团急割席工程合约 日后难追责

他表示，法团曾考虑以线上直播方式让居民在住所观看，但因许多居民仍希望亲自到场，法团担心人数过多导致部分人需在外等候，最终决定延期。徐满柑称，法团一直审视居民参与意愿，理解居民现时忧虑众多，但让居民站立参与会议「于心何忍」，故即使可能受到批评，仍决定延期。法团将寻求政府部门协助，以物色更大场地举行会议。

大埔宏福苑早前在屋苑大维修期间发生五级大火，导致过百人死亡、逾千户居民家园尽毁。宏福苑业主立案法团原定今晚（12月17日）在太和社区中心礼堂举行全体委员会议，但因场地容量有限，法团决定延期举行会议，并正寻求更大场地。廉政公署今晨拘捕宏福苑业主立案法团的成员，包括现任法团主席徐满柑。

相关报道：宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
01:51
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
3小时前
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
10小时前
店家未有得到黄小姐同意，就安排男技师为她按摩。iStock示意图
女客全裸做SPA 按摩店无知会下安排男技师
即时中国
23小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
5小时前
居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉启德等5屋苑 定于市值七折 绿置居有1467新单位
居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉启德等5屋苑 定于市值七折 绿置居有1467新单位
社会
6小时前
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
11小时前
鲤鱼门邨天降钞票 警检$8.8万「大牛」等 部分烧焦列刑毁案
鲤鱼门邨天降钞票 警检$8.8万「大牛」等 部分烧焦列刑毁案
突发
2小时前
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
影视圈
7小时前