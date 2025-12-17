宏福苑五级火｜法团会议延期 现主席重申旧场容量有限 要居民站立「于心何忍」

大埔宏福苑五级大火惨剧后，业主立案法团原定今晚（12月17日）举行的全体委员会议临时延期。廉政公署今晨拘捕宏福苑业主立案法团的成员，包括现任法团主席徐满柑。徐满柑下午离开廉署总部时解释，由于居民参与意愿远超预期，原定场地仅能容纳二、三百人，如照旧举办居民可能要在外站立等候，直言「于心何忍」，故决定另觅更大场地。

徐满柑表示，法团早前发出通告已经表明，指绝大部分业主及居民希望列席会议，但太和社区中心礼堂仅能容纳约二、三百人，实际查询人数远超预期。他强调，原定召开的是「管理委员会」会议，旨在让居民听取内容及提问，并非所有居民均需出席，但部分媒体误报为「业主大会」，导致居民误以为需到场投票，引发大量查询。

他表示，法团曾考虑以线上直播方式让居民在住所观看，但因许多居民仍希望亲自到场，法团担心人数过多导致部分人需在外等候，最终决定延期。徐满柑称，法团一直审视居民参与意愿，理解居民现时忧虑众多，但让居民站立参与会议「于心何忍」，故即使可能受到批评，仍决定延期。法团将寻求政府部门协助，以物色更大场地举行会议。

大埔宏福苑早前在屋苑大维修期间发生五级大火，导致过百人死亡、逾千户居民家园尽毁。

