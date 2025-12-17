香港海关任世界海关组织亚太区副主席 致力青年及智慧海关发展 一连三集特辑全公开

香港海关就出任世界海关组织亚太区副主席，近日推出一连三集特辑，介绍相关工作。在今日（12月17日）播出的最后一集特辑中，香港海关强调致力朝智慧海关发展，应用全新区块链技术，便商利贸。另外青年发展亦是香港海关非常重视的一环，希望年轻新一代能为部门，为香港出一份力，贡献社会。

早前播出的首集特辑中，海关表示一场国际会议从筹备到执行，从布置场地到安排坐位，所有环节均需一丝不苟。无论是海关人员、青年大使们或表演的小学生们，皆尽力完成负责部分，确保会议顺利进行。

第一集特辑：聚焦国际会议筹备点滴

第一集特辑聚焦国际会议筹备点滴。

至于次集特辑中，海关强调「诚信」、「法治」和「温度」，是其非常重视的核心价值。海关冀透过世界海关组织亚太区副主席一职，以联通世界，说好香港故事。

第二集特辑：以「诚信、法治、温度」说好香港故事

第二集特辑讲述香港海关以「诚信、法治、温度」说好香港故事

香港海关自2024年起，代表中国香港正式获选出任今届（2024至2026年度）世界海关组织亚太区副主席，主责推动地区发展议程、协调地区事务、引领成员应对各种挑战，并统筹地区策略计划的制定和实施。