Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港海关任世界海关组织亚太区副主席 致力青年及智慧海关发展 一连三集特辑全公开

突发
更新时间：19:43 2025-12-17 HKT
发布时间：19:43 2025-12-17 HKT

香港海关就出任世界海关组织亚太区副主席，近日推出一连三集特辑，介绍相关工作。在今日（12月17日）播出的最后一集特辑中，香港海关强调致力朝智慧海关发展，应用全新区块链技术，便商利贸。另外青年发展亦是香港海关非常重视的一环，希望年轻新一代能为部门，为香港出一份力，贡献社会。

早前播出的首集特辑中，海关表示一场国际会议从筹备到执行，从布置场地到安排坐位，所有环节均需一丝不苟。无论是海关人员、青年大使们或表演的小学生们，皆尽力完成负责部分，确保会议顺利进行。

第一集特辑：聚焦国际会议筹备点滴

第一集特辑聚焦国际会议筹备点滴。
第一集特辑聚焦国际会议筹备点滴。

至于次集特辑中，海关强调「诚信」、「法治」和「温度」，是其非常重视的核心价值。海关冀透过世界海关组织亚太区副主席一职，以联通世界，说好香港故事。

第二集特辑：以「诚信、法治、温度」说好香港故事

第二集特辑讲述香港海关以「诚信、法治、温度」说好香港故事
第二集特辑讲述香港海关以「诚信、法治、温度」说好香港故事

香港海关自2024年起，代表中国香港正式获选出任今届（2024至2026年度）世界海关组织亚太区副主席，主责推动地区发展议程、协调地区事务、引领成员应对各种挑战，并统筹地区策略计划的制定和实施。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
1小时前
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
8小时前
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
店家未有得到黄小姐同意，就安排男技师为她按摩。iStock示意图
女客全裸做SPA 按摩店无知会下安排男技师
即时中国
22小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
3小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉启德等5屋苑 定于市值七折 绿置居有1467新单位
居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉启德等5屋苑 定于市值七折 绿置居有1467新单位
社会
5小时前
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
10小时前
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
时事热话
10小时前
鲤鱼门邨天降钞票 警检$8.8万「大牛」等 部分烧焦列刑毁案
鲤鱼门邨天降钞票 警检$8.8万「大牛」等 部分烧焦列刑毁案
突发
48分钟前