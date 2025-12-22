屯门景峰花园火警｜居民狠批火警钟失效 未有长响「短过红绿灯」 消防要求法团限期内维修

大埔宏福苑11月26日的五级大火，酿成逾百人死亡惨剧，事后舆论纷纷关注各区屋苑火警钟是否能有效运作。而上周三（12月17日）凌晨，屯门景峰花园第4座于的火警，亦有居民在接受记者访问及网上分享逃生经历，反映大厦火警钟疑似失效，仅响数秒至20秒，未有长响，在邻居拍门下才惊醒逃生。消防处今日（12月22日）回复查询时，称经检查后，发现大厦火警警报系统电源供应故障，已要求法团在限期内维修妥当。

居民：如果无邻居拍门，真系完全唔知要走

有住客当日在社交平台分享逃生一刻，称火警发生时正在睡觉，完全听不到火警钟响声，最终要靠邻居拍门呼叫才知悉发生火警。该网民指，开门后已发现走廊充满浓烟，形容「如果无邻居拍门，真系完全唔知要走」。事后他从邻居口中得知火警钟仅响数秒，直斥是「仲短过红绿灯」。

另一住客也发帖，同样表示火警时仅听到约几秒钟的火警钟声，其后便再无响声，一度以为是误鸣或被困升降机警号。其家人开门查看时，发现走廊及后楼梯已充斥浓烟，随即与家人及爱猫疏散，直言事件是「严重的安全隐患」。

《星岛头条》火警后曾访问一名高层居民罗先生，亦佐证火警钟未有长响。他称当时单位内闻到㶶味，其后火警钟响起，维持约20秒。由于走廊已有烟雾，他与母亲分别往天台及地下方向逃生。罗先生又提到，大埔宏福苑大火后，得知自己大厦起火，逃生时亦「快手啲 」。

消防：火警警报系统电源供应故障

消防处回复《星岛头条》查询时表示，消防处在12月17日凌晨2时29分接报于屯门景峰径2号景峰花园第4座5楼一个单位发生火警，该处人员到达现场后利用该大厦内的消防栓／喉辘系统成功扑灭火警，期间人员未发现大厦内火警钟有发出鸣响。

其后，该处人员于同日即到上址测试消防系统，测试结果显示大厦火警警报系统的电源供应故障，因此未能在火警发生期间持续驱动警钟鸣响，而该大厦的消防栓／喉辘系统则运作正常。就上述情况，消防处已向该屋苑的业主立案法团发出「消除火警危险通知书」，要求法团在限期内把损坏的设备维修妥当。法团亦已即时安排注册消防装置承办商进行维修。

尽管如此，消防处亦已要求法团在工程期间，为受影响大厦实行24小时定期火警巡察，并在大厦出入口及各层当眼位置等张贴告示，说明相关火警警报系统未恢复正常操作，直至维修工程完成为止。消防处将继续跟进个案及采取适当行动。

消防处又提到，根据纪录，该处人员于2024年4月11日曾接获由法团所聘任的注册消防装置承办商报告，指年度检查确认景峰花园第4座的消防装置及设备均符合消防处的规定，唯个别楼层消防栓／喉辘系统的个别部件及一个火警警报系统的按动火警掣需更换，故此作出调查。并于同年4月12日发出信件要求该大厦的业主立案法团跟进有关维修事宜。其后，本处于同年9月27日收到该消防装置承办商提交的消防装置及设备证书，确认所有有关维修事宜已妥善完成。

屯门景峰花园火警周三（12月17日）凌晨2时半左右发生，当时多人报案，指低层一单位起火。消防接报赶至拖喉将火救熄，约100人自行或在救援人员协助下，疏散至安全位置。

初步调查相信，事发单位的一名40岁姓江女住户早前燃点香薰，其间意外燃点附近杂物。江女双手及右腿二级烧伤，送屯门医院救治，另外大厦一名70岁及71岁男居民吸入浓烟不适，均清醒送院治理。另外，消防在起火单位内救出3只猫，惜只有一只猫存活。