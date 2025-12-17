Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门景峰花园低层单位起火 3人受伤送院 女户主手部二级烧伤

突发
更新时间：03:00 2025-12-17 HKT
发布时间：03:00 2025-12-17 HKT

屯门发生火警。今日（17日）凌晨2时许，当局接获多个报案，指景峰花园4座一低层单位发生火警。

救援人员赶至现场，发现一名姓江（40岁）女伤者手及脚部烧伤，她自行由单位逃生，由救护车送往屯门医院治理；有10多人逃生至天台等待救援及报警求助；逾百人疏散至楼下位置及大厦天台。消防出动一喉及一烟帽队进行灌救，随后将火救熄。

消防在单内救出两只猫，其中一只陷入昏迷，由救护员为其进行急救，另一只则清醒由消防员治理。另外，两名分别姓陈（71岁）及姓翁（70岁）岁男住客吸入浓烟不适，被送往医院接受治理。

从现场图片可见，大厦低层一单位起火，有火舌由单位内冒出，有居民疏散至安全地方。据了解，涉事单位的女户主独居上址，事发时在单位燃点香薰期间，意外将香薰打翻，烧著附近杂物引致火警。消防认为现阶段并无证据显示案件涉及刑事成份。

据悉，起火单位位于大厦五楼。据22楼住客罗先生指，事发时在屋内亦闻到㶶味，遂通知母亲一同逃生。他指，大厦的火警钟有响起，大约维持20秒。由于走廊已有烟雾，他著母亲先逃生至天台，他则往地下方向逃生。当他逃至5楼时，消防员著他尽快往逃到楼下。罗先生指，大埔宏福苑大火后，得知自己大厦发生火警，逃生时亦「快手啲 」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
22小时前
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
时事热话
15小时前
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
11小时前
屯门景峰花园低层单位起火 3人受伤送院 女户主手部二级烧伤
突发
4小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
10小时前
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
影视圈
8小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
13小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
2025-12-15 20:00 HKT
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
饮食
18小时前
张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人
张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人
影视圈
14小时前