屯门景峰花园低层单位起火 3人受伤送院 女户主手部二级烧伤

屯门发生火警。今日（17日）凌晨2时许，当局接获多个报案，指景峰花园4座一低层单位发生火警。

救援人员赶至现场，发现一名姓江（40岁）女伤者手及脚部烧伤，她自行由单位逃生，由救护车送往屯门医院治理；有10多人逃生至天台等待救援及报警求助；逾百人疏散至楼下位置及大厦天台。消防出动一喉及一烟帽队进行灌救，随后将火救熄。

消防在单内救出两只猫，其中一只陷入昏迷，由救护员为其进行急救，另一只则清醒由消防员治理。另外，两名分别姓陈（71岁）及姓翁（70岁）岁男住客吸入浓烟不适，被送往医院接受治理。

从现场图片可见，大厦低层一单位起火，有火舌由单位内冒出，有居民疏散至安全地方。据了解，涉事单位的女户主独居上址，事发时在单位燃点香薰期间，意外将香薰打翻，烧著附近杂物引致火警。消防认为现阶段并无证据显示案件涉及刑事成份。

据悉，起火单位位于大厦五楼。据22楼住客罗先生指，事发时在屋内亦闻到㶶味，遂通知母亲一同逃生。他指，大厦的火警钟有响起，大约维持20秒。由于走廊已有烟雾，他著母亲先逃生至天台，他则往地下方向逃生。当他逃至5楼时，消防员著他尽快往逃到楼下。罗先生指，大埔宏福苑大火后，得知自己大厦发生火警，逃生时亦「快手啲 」。