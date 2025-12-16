Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

一个少年警讯教官的故事：从少警到少讯教官 初心始终如一

突发
更新时间：12:26 2025-12-16 HKT
发布时间：12:26 2025-12-16 HKT

即将荣休的督察郑民忠，自1981年加入警察少年训练学校（少警）以来，以「红裤子」精神扎根基层，从学员逐步晋升至督察，历经警员、警长、警署警长等岗位锻炼。回首四十年警务生涯，他始终秉持少警「智勇诚毅」校训，并深信：「自律方能成就自由。少警的训练让我明白，无论岗位如何转变，初心始终如一。」

郑民忠于1981年加入少警。
郑民忠于1981年加入少警。
少警学员在受训期间培养出深厚的同袍情谊。
少警学员在受训期间培养出深厚的同袍情谊。

年少时因仰慕《少年警讯》主持人、少警首届毕业生林嘉华的正气形象，郑民忠中三毕业后毅然投考少警。他回忆，学员每日清晨六时晨操，每周仅星期六可回家，纪律生活培养出深厚的同袍情谊。「即使偶因顽皮受罚，全班一同承担，反而磨练出自律、团结与坚毅的品格。」

郑民忠亦分享与同期学员、影帝张家辉的难忘情谊：「他性格随和，即使后来投身演艺界，每次相聚总会忆起当年同甘共苦的训练岁月。」

凭借少警培养的坚毅意志，郑民忠在工余时间持续进修，由中五夜读至取得学士学位，并由前线警员晋升为督察。他更将「勇者无惧」精神发挥极致，先后加入机场特警及「飞虎队」，展现卓越胆识与耐力。「这份服从与刻苦，正是少警训练所赋予的基石。」

在效力警队精锐部队十七年后，郑民忠转任枪械训练科教官导师班班主任，及于八乡少年警讯中心担任教官，传承警务经验及少警精神。他强调，警队教学方式与时并进：「以往强调单向服从，今日重视与学员同行。社会瞬息万变，警队须融合传统智慧与创新思维，方能体现『One Force』精神。」

郑民忠亦积极推动警务改良，曾五度荣获「警队建议书计划」金奖。其中，他设计的黑色防毒面具袋，增设侧袋以便存放手套，现已广泛应用于前线。

郑民忠计划在退休后以「大师兄」身份，任教由警队与三间专上院校合办的「应用教育文凭—学警预备训练课程」，延续育人使命。他寄语新一代：「『智勇诚毅』的校训，与今日警队『忠诚勇毅，心系社会』的精神一脉相承。只要坚守初心，每个岗位皆能发光发亮，贡献社会。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
17小时前
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
4小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
20小时前
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
生活百科
20小时前
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
15小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
23小时前
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
女星沈傲君淡出荧幕10年 疑嫁叶剑英元帅之子叶选廉
女星沈傲君淡出荧幕10年 疑嫁叶剑英元帅之子叶选廉
即时中国
5小时前
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 附购票方法
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 ( 附购票方法 )
社会
19小时前