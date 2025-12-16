一个少年警讯教官的故事：从少警到少讯教官 初心始终如一

即将荣休的督察郑民忠，自1981年加入警察少年训练学校（少警）以来，以「红裤子」精神扎根基层，从学员逐步晋升至督察，历经警员、警长、警署警长等岗位锻炼。回首四十年警务生涯，他始终秉持少警「智勇诚毅」校训，并深信：「自律方能成就自由。少警的训练让我明白，无论岗位如何转变，初心始终如一。」

郑民忠于1981年加入少警。

少警学员在受训期间培养出深厚的同袍情谊。

年少时因仰慕《少年警讯》主持人、少警首届毕业生林嘉华的正气形象，郑民忠中三毕业后毅然投考少警。他回忆，学员每日清晨六时晨操，每周仅星期六可回家，纪律生活培养出深厚的同袍情谊。「即使偶因顽皮受罚，全班一同承担，反而磨练出自律、团结与坚毅的品格。」

郑民忠亦分享与同期学员、影帝张家辉的难忘情谊：「他性格随和，即使后来投身演艺界，每次相聚总会忆起当年同甘共苦的训练岁月。」

凭借少警培养的坚毅意志，郑民忠在工余时间持续进修，由中五夜读至取得学士学位，并由前线警员晋升为督察。他更将「勇者无惧」精神发挥极致，先后加入机场特警及「飞虎队」，展现卓越胆识与耐力。「这份服从与刻苦，正是少警训练所赋予的基石。」

在效力警队精锐部队十七年后，郑民忠转任枪械训练科教官导师班班主任，及于八乡少年警讯中心担任教官，传承警务经验及少警精神。他强调，警队教学方式与时并进：「以往强调单向服从，今日重视与学员同行。社会瞬息万变，警队须融合传统智慧与创新思维，方能体现『One Force』精神。」

郑民忠亦积极推动警务改良，曾五度荣获「警队建议书计划」金奖。其中，他设计的黑色防毒面具袋，增设侧袋以便存放手套，现已广泛应用于前线。

郑民忠计划在退休后以「大师兄」身份，任教由警队与三间专上院校合办的「应用教育文凭—学警预备训练课程」，延续育人使命。他寄语新一代：「『智勇诚毅』的校训，与今日警队『忠诚勇毅，心系社会』的精神一脉相承。只要坚守初心，每个岗位皆能发光发亮，贡献社会。」