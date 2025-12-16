警西九龙打击违例泊车 发逾900张告票拖7车 52岁男涉四罪被捕
发布时间：02:48 2025-12-16 HKT
油尖警区联同西九龙总区交通部人员周一（15日）在区内黑点进行代号「动天」（MOVESKY）的打击违例泊车事项行动。
行动期间，人员共发出955张定额罚款通知书及拖走七辆对交通造成严重阻塞的车辆 ，人员亦拘捕一名52岁非华裔男子，涉嫌「驾驶时没有有效驾驶执照」、「涉嫌驾驶未有登记车辆」、「驾驶时没有第三者保险」及「驾驶时没有戴上认可防护头盔 」。
警方指，截至今年十一月，油尖警区共发出191 390张定额罚款通知书及摄录到1 602宗司机违例事项，希望驾驶者借此改善可能引致交通意外的不良行为。
警方称油尖警区将持续严厉执法，确保交通畅通及提高道路使用者的道路安全与守法意识，以保障市民安全。警方呼吁驾驶人士遵守交通规则，切勿因一时之便违例停泊车辆。
