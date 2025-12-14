Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔东昌街爆地下食水管 黄泥水淹浸街道

突发
更新时间：11:02 2025-12-14 HKT
发布时间：11:02 2025-12-14 HKT

大埔东昌街爆水管。今日（14日）早上8时许，东昌街对开有地下食水管爆裂，大量食水夹杂沙泥涌出路面。现场交通受阻，整条街道被黄泥水淹浸，有途人在红绿灯处涉水过路，亦有居民落楼时赫见大厦外恍如一片汪洋，一度被困于大厦出入口，不知如何是好。

警方其后接报到场处理，随即通知水务署派员关上水掣，并进行紧急维修。

水务署在facebook专页「滴惜仔」表示，该署于今日早上接获报告，指大埔东昌街有水管渗漏，经了解后确认涉事水管为一条直径150毫米的食水供水管，用作供应食水予东昌街及广福道的部分楼宇，署方正为受影响用户提供临时食水。

受事故影响，东昌街介乎宝湖道与广福道之间的行车线须暂时封闭，以配合紧急水管维修工程。驾驶人士可考虑改用其他道路。

署方又称，工程团队正全力进行水管维修，并会尽快恢复食水供应及重开受影响的行车路。该署就事件为市民带来的不便表示歉意。

