青衣昂船洲海事处货物装卸区 七旬趸船男工堕海亡
更新时间：21:45 2025-12-13 HKT
发布时间：10:04 2025-12-13 HKT
发布时间：10:04 2025-12-13 HKT
今日（13日）早上8时51分，警方接获报案，指青衣昂船洲公众货物装卸区对开海面有一具人形物体载浮载沉。消防小艇接报到场救起一名男子，当时他昏迷不醒，送院经抢救后证实不治。
现场所见，被救起男子身穿长袖衫长裤，送院时口吐白沫，没有反应。消息指，死者姓郭，75岁，为趸船吊臂架工人，从事该行业逾50年，今早7时50分经过码头附近，怀疑在登船期间意外失足堕海身亡。警方将案件暂列作工业意外，交由葵青警区重案组跟进调查。
劳联表示对事件深感痛心，向死者家属致最深切慰问，期望当局详细调查事件，并促请当局正视海上作业安全，检视现行政策是否有不足之处，加强巡查。
海事处回复《星岛头条》表示，早上8时35分昂船洲公众货物装卸区毗邻海旁怀疑有人浮于一艘趸船附近的海面。警方、消防人员及救护员随后接报到场，该名人士被救起送往玛嘉烈医院，其后证实不治。经初步了解，死者为一名75岁男子，于肇事趸船上工作。海事处正就事故跟进调查。
海事处指致力推广海上工业安全，除出版了一系列的安全小册子、安全指引和其他宣传刊物，亦透过不同场合，如与相关部门、机构和总承判商举行安全讲座，提醒装卸区营运商和工友注意安全，包括安全上落船只。处方呼吁业界时刻注意安全，避免发生海上工业意外。
最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
2025-12-12 17:51 HKT
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
10小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
2025-12-12 17:26 HKT
商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁
11小时前