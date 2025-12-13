屯门藏毒男劫财后匿公厕非礼58岁妇 涉3罪被捕

屯门发生抢劫及非礼案。今日（12日）晚上9时许，警方接获报案，指一名30多岁男子于龙门路45号蝴蝶湾公园抢走一名男子的现金，其后往公厕方向逃去。警员接报到场调查并在附近进行兜截，最终在女厕发现涉案男子。

据知，他犯案后逃入公厕，其后涉嫌非礼一名女子，警方在他身上发现少量大麻，遂以涉嫌「抢劫」、「非礼」及「藏毒」将他拘捕，正调查有关事件。

警方表示，12日晚上9时12分，接获姓陈男子报案，指于青山龙门路蝴蝶湾公园一停车场，一名男子抢去其约五千元现金并逃去。



人员接报到场，在上址一公厕截获该名姓徐（34岁）涉案疑人，并在他的身上检获四支怀疑大麻烟。经初步调查后，涉案人怀疑曾在上址一停车场从男报案人抢去约五千元现金，其后在上址非礼一名58岁女子。徐男涉嫌扒窃、非礼及管有危险药物被捕，现正被扣留调查。案件交由屯门警区刑事调查队第一队跟进。



案件中没有人受伤。