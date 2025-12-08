宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪 下周五以最高荣誉丧礼举殡

大埔宏福苑五级火灾造成伤亡惨重，其中隶属沙田消防局的37岁消防员何伟豪英勇殉职。据知，政府已定于下周五（12月19日）在红磡世界殡仪馆为何伟豪举行最高荣誉丧礼。完成仪式后，遗体将会安葬浩园。

殉职消防员何伟豪。消防处提供图片

殉职的37岁何伟豪，入职消防已有9年，驻守沙田消防局担任「细抢」队员。他加入消防处前任职警队机场特警，由于体能优异，被同袍暱称「大只豪」。他于11月26日在宏福苑地下位置负责灭火救援，至下午3时30分失去联络，半小时后在宏昌阁对开空地被寻获，当时他面部有烧伤，救护员随即为他急救和进行心肺复苏法，并转送威尔斯亲王医院抢救，惜延至当日下午4时45分不治。

相关新闻 : 大埔宏福苑五级火｜遇难者「头七」 殉职消防及死者家属路祭 持白花悼念

多名何伟豪的亲友于火灾「头七」当日到灾场外围进行路祭，其间有约40名法师颂念佛经超渡亡灵。众人手持白花低头悼念，其后焚香鞠躬致祭，之后将白花摆放在草丛，有身穿制服的消防员当场洒泪，场面伤感。