大埔宏福苑五级火│父母料罹难 陈小姐DNA采样 「好想畀返身份佢哋 」叹申援过程辛苦

大埔宏福苑五级夺命火，8座大厦中有7座陷入火海，酿成159人死亡，当中有70人住宏昌阁，消防处调查亦指最先起火为宏昌阁1至2楼棚架。陈小姐的父母住在宏昌阁低层单位，至今失联，亦未找到遗体，料已罹难。她早上怀着悲痛心情到广福社区会堂进行DNA采样，希望可辨认出父母遗体，好让至亲安息。她透露今早进行口腔组织采样过程约半小时，被告之需三至四星期才有化验结果。

陈小姐指采样后需三至四个星期才有化验结果。梁国峰摄

「佢哋（工作人员）话唔知揾唔揾到遗体，有机会被水冲走，讲咗好多可能性，依家唯有接受咗先。」陈小姐坦言好伤痛，「好想畀返个身份佢哋（父母）。」她又指招魂后，「在屋里面揾到旧好细好细、缩到好细（遗骸），唔知系阿爸定阿妈嘅。」除了失去至亲，善后工作亦令她身心俱疲，「仲有好多手续要办，每一日都有好多嘢要自己排队，就算揾亲朋戚友代办都唔可以，要我同妹妹拎住灾民证去办。」

她指「一户一社工」并没有帮到她很多，「其实有啲灾民都仲未联络到社工帮手，每日都要自己去扑，有时朝早10点排队，排到下午3点，但11点已经派完筹，之后又唔知几时再派筹，我一日要行四区，去唔同地方申请基金。」

若一旦证实不到父母罹难，没有死亡证如何是好？她坦言百感交集，「我都想知程序，但香港嘅政策又要跟返（程序），希望尽快解决，因为返工嘅返工，返学嘅返学，唔可以没了期请假，我嚟咗新公司唔系做咗好耐，但公司都很体谅我，由第一日出事到依家，冇可能返到工，真系好影响生活。」