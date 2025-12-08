Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火│失联者及未能辨认遗体家属 今早到社区会堂作DNA采样

突发
更新时间：10:30 2025-12-08 HKT
发布时间：10:30 2025-12-08 HKT

大埔宏福苑五级夺命大火惨剧，酿逾百人死亡，部分遗体仍未确认身份。警方昨（7日）表示，已联络失联者及未能辨认遗体的家属，安排他们今日（12月8日）开始分批进行脱氧核糖核酸（DNA）口腔拭子采样，以作科学鉴定辨别遗体。今早10时开始，在广福社区会堂采样，计划两日内完成。

今早9时许，已陆续有家属到社区会堂采样，警方传媒联络队人员在场协助。截至12月6日，大火已造成159人死亡，当中包括一名殉职消防员；另有31人仍失联。目前，警方已拘捕21名工程相关人士。其中15人涉嫌误杀被捕，包括大判工程公司、工程顾问公司、二判搭棚公司、二判外墙工程公司；另有6名被捕人为消防装置承办商相关人士，涉嫌向消防处作出虚假陈述。

警方已完成所有7幢大厦内部范围的搜索工作。由消防处牵头的跨部门调查专组联同政府化验所人员，开始在火灾现场检取样本进行化验。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
11小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
5小时前
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
01:13
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
4小时前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
16小时前
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
03:10
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
政情
4小时前
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
政情
1小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
16小时前
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
02:20
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
政情
9小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举．新界北｜新社联谭镇国获逾4万票入局 民建联姚铭夺次席
政情
4小时前