大埔宏福苑五级火│失联者及未能辨认遗体家属 今早到社区会堂作DNA采样

大埔宏福苑五级夺命大火惨剧，酿逾百人死亡，部分遗体仍未确认身份。警方昨（7日）表示，已联络失联者及未能辨认遗体的家属，安排他们今日（12月8日）开始分批进行脱氧核糖核酸（DNA）口腔拭子采样，以作科学鉴定辨别遗体。今早10时开始，在广福社区会堂采样，计划两日内完成。

今早9时许，已陆续有家属到社区会堂采样，警方传媒联络队人员在场协助。截至12月6日，大火已造成159人死亡，当中包括一名殉职消防员；另有31人仍失联。目前，警方已拘捕21名工程相关人士。其中15人涉嫌误杀被捕，包括大判工程公司、工程顾问公司、二判搭棚公司、二判外墙工程公司；另有6名被捕人为消防装置承办商相关人士，涉嫌向消防处作出虚假陈述。

警方已完成所有7幢大厦内部范围的搜索工作。由消防处牵头的跨部门调查专组联同政府化验所人员，开始在火灾现场检取样本进行化验。