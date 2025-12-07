宏福苑五级火│孙玉菡：13户未能联络上 不排除全户罹难

大埔宏福苑五级火发生已经逾一周，至少159人死亡，31人失联。劳工及福利局局长孙玉菡今(7日)在无线电视节目《讲清讲楚》表示，宏福苑1984户居民中，政府透过「一户一社工」已接触了1971户，仍有13户未能联络上，不排除他们全户罹难。孙玉菡强调会继续全力联系非同住家属，希望尽快厘清失联原因；亦正思考如何为失联个案家属特事特办，加快处理后事等程序。

孙玉菡表示，宏福苑1900多户居民，大部分已有社工一对一跟进，社署现时只有2000多名社工，他承认社工都有其他个案要跟，但强调可以兼顾。「当然我们会做工作分配，我们明白有些宏福苑居民需要多些，本身状况高危因素多的话，我们会找更有经验的社工帮助。目前在工作之余，挤时间、挤空间出来，协助宏福苑居民。」

无保留向火灾独立委员会交资料 研改附例加快地盘全面禁烟

政府正成立独立委员会检讨火灾等，孙玉菡相信各政府部门会「毫无保留」配合独立委员会的工作。以其辖下劳工处为例，如果委员会需要任何资料，处方必定会全力配合、毫无保留提供。他又强调，今次事件一定要弄个水落石出，「必要负责的人，一定要负责」。

另外，孙玉菡指当局正著手研究地盘全面禁烟，包括以「先订立，后审议」方式处理修改相关附例，期望新一届立法会一上任便呈交审议，预计最快需时约49天。他又提到，现时有关法例以检控形式执行，当局正考虑改为定额罚款，认为可以加快执法，及警惕工人不要轻易犯法。至于会否在地盘外为工人设吸烟区，如何平衡火警风险，则要再思考。