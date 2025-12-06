大埔宏福苑五级火｜吐露港公路往大埔墟支路解封 九巴及龙运有特别安排

大埔宏福苑五级火后，区内道路一度大规模封闭，影响多条巴士路线。九巴及龙运昨日（5日）晚上宣布，因吐露港公路往粉岭方向连接大埔公路元洲仔段支路及广福邨回旋处部分行车线重开，受影响巴士路线今日起陆续恢复原有行车安排。

多条往大埔、北区方向路线恢复停靠「广福邨」站

随道路局部解封，多条往大埔及北区方向的九巴及龙运巴士已恢复原线行走，并重新停靠大埔公路元洲仔段往大埔墟方向的「广福邨」站。

同时，九巴 72、72A、73A、74A 往沙田或市区方向，也恢复停靠雍怡雅苑至松仔园瞭望台一带各车站。

大埔宏福苑五级火后，区内道路一度大规模封闭，影响多条巴士路线。

宏福苑附近道路续封 多个车站仍需停用

惟因宏福苑火场调查仍在进行，大埔公路元洲仔段近广福邨往吐露港支路及广宏街来回方向继续封闭。以下车站暂停服务：

停用车站：

・广福邨（影响包括 72、72A、72X、73A、74A、74D、74R、74X、265S、271、272P、272X、274P、307、N73、N271、N307、W3、A47X、E41、N42A、NA47 等）

・广福街市／广福邨商场及宏福苑（影响 71K、73D、73X、75X、275X、K18）

另外，73D 改由白石角变电站开出；K18 则改以广福球场为总站。

因改道关系，74A 暂不停「新达广场」（往启业方向）。

九巴及龙运会继续密切留意事态发展，并配合区内封路措施，尽力为大埔区提供可行的巴士服务，乘客请留意最新交通消息，考虑提早出门以预留充足时间。若情况许可，九巴及龙运会尽快安排各路线短时间内恢复正常服务，乘客请留意公布。