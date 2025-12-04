Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜至少19宗骗案涉逾$5.6万 有假公安恐吓市民「违法散播火灾消息」

2025-12-04
2025-12-04

大埔宏福苑五级大火酿成过百人死亡惨剧，然而连日来都有冷血骗徒趁机诈财。警方周四（12月4日）回复《星岛头条》查询时表示，截至周三（12月3日），共收到19宗火灾相关的怀疑骗案举报，涉款约港币5.6万元，警方至今共拘捕2人。

警方近日在社交平台揭发多种诈骗手法，包括假公安来电、冒充港府或慈善机构短讯、虚假灾民登记表等等，呼吁市民慎防诈骗。警方亦建议市民可致电防骗易热线「18222」，或在防骗视伏器（cyberdefender.hk）查询可疑电话号码、连结或账户，以评估风险。

截至周三（12月3日），警方共收到19宗宏福苑大火相关的怀疑诈骗举报。资料图片

假公安来电要求市民「返内地受查」

警方12月4日在Facebook发帖，称有骗徒假冒内地公安和香港政府部门致电市民，并虚构指控，称市民「在内地发帖文，以大埔火灾名义非法筹款」或「散播大埔火灾消息，涉嫌违法」。其后，骗徒恐吓并要求市民前往内地受查，并索取个人资料或要求转帐。

警方提醒市民，内地官员或执法机关绝不会致电至香港办案，更不会要求香港市民亲赴内地；而且真正的执法人员调查案件时，并不会索取网上理财密码或指示将钱转帐至指定银行户口。市民应警剔来电显示「+86」为首的电话号码，如来电者自称「公安」，立即收线。

冒充港府短讯 

警方12月3日在大埔见记者时提到，近日有骗徒冒充特区政府发送钓鱼短讯，声称市民「已向红十字基金捐款」，并即将由其银行户口扣钱。短讯附带可疑电话号码，诱导市民回拨，再套取个人资料、银行帐户同密码等敏感资讯。

警方提醒市民，相关短讯的电话号码亦已在防骗视伏器标记为「高危有伏」。如市民收到类似短讯，一定要提高警觉，不要轻信或回应。

虚假灾民登记表

警方11月30日表示，发现有骗徒怀疑假扮义工，使用虚假的「大埔宏福苑灾民登记表」混水摸鱼，骗取个人资料、银行及信用卡资料，甚至要求填写验证码。

警方提醒市民提高警惕，切勿随便填写任何表格，也不要向陌生人透露个人资料，包括姓名、身份证号码、银行户口号码、网上银行帐户及密码。

假冒慈善机构发短讯筹款

警方11月29日表示，有市民收到假冒慈善机构的筹款钓鱼短讯，例如香港圣公会或仁济医院，讹称为大埔火灾市民医药费筹款，诱使市民点击恶意连结或扫描可疑二维码，以进入虚假筹款网站，骗取善款。

警方呼吁如要向受灾市民伸出援手，请透过官方及可靠途径捐款。切勿点击不明连结及转账至来历不明的户口。

警方特别提醒市民：

  • 切勿点击可疑筹款短讯内的连结或转帐至不明银行户口；
  • 切勿填写来历不明的灾民登记表；
  • 切勿随便扫瞄二维码；
  • 不要随便相信网络上的筹款帖文，如收到不明来历的募捐宣传，应主动向相关机构查证。如收到自称相关机构职员来电，应再三核实来电者的身分；
  • 切勿向陌生人透露个人资料，包括姓名、身份证号码、银行户口号码、网上银行帐户、密码及验证码；
  • 若想向灾民伸出援手，请透过官方及可靠途径进行捐款；
  • 如有怀疑，应致电「防骗易18222」热线查询。

