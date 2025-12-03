宏福苑五级火｜国安处拘YouTuber「Kenny」 涉发布煽动仇恨言论中伤死伤者

警务处国家安全处今日（12月3日）以「作出具煽动意图的作为」罪拘捕一名26岁中国籍男子。被捕人为姓陈YouTuber「Kenny」 (YouTube频道：「Kowloon King」)。陈亦自称「白卡联盟」成员。

大埔宏福苑上周发生五级大火，正当全港众志成城全力救灾，并对不幸罹难者表达沉重哀悼之际，据了解陈却在社交平台发布影片，发表泯灭人性的煽动仇恨言论，包括称火灾死伤者「罪孽深厚」，遭火烧是「报应」及「唔需要同情火灾的死伤者」等。有关言论完全有违社会道德伦理，影片瞬间引起群众厌恶愤怒。

据悉，陈过去亦曾涉及违法行为，包括2024年9月强台风「摩羯」袭港期间，因涉嫌在红磡马头围道北帝庙偷走一只放养猫，被警方拘捕。另亦有网民称于同月发现陈于快餐店偷取他人刚购买的食物后离去。

相关新闻 : 大埔宏福苑五级火｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士

「白卡联盟」经常发布不当影片 有成员曾犯刑事罪行

根据网上资料，「白卡联盟」是由多名活跃于网络的人士组成，曾多次制作及发布不当影片，包括在公众场所及公共交通工具上作出滋扰及猥䙝行为，有关影片内容经常引起外界猛烈抨击。

部分成员为刷流量，不时不时做出踩界行为并拍下影片于网上发布，当中有联盟成员犯下刑事罪行，包括今年10月涉嫌向其他网络影片创作者，寄出附有鎅刀刀片的恐吓信、2024年5月蓄意损坏已故歌手黄家驹的墓碑、2023 年 4 月于九龙城泼水节期间，涉袭击在场三名警员及三名记者等。

