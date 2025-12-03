大埔宏福苑五级火｜猫咪疑火海中逃出生天 爱协及时捕获证实仍健康

大埔宏福苑五级大火酿成过百人死亡，亦有不少动物葬身火海或与主人失散，香港爱护动物协会连日来都在协助幸存动物与主人重聚。爱协今日（12月3日）表示，连日清晨捕获一只怀疑逃出火场的家猫，虽然健康但情绪不稳定，目前已将猫猫安排到爱协中心休息，以待进一步安排。

爱协表示，早前于宏福苑外围设置数个捕猫笼，希望能捕捉可能从受灾大厦逃出的猫只。今日清晨，其中一个笼内发现一只唐猫。猫猫没有剪耳或晶片，有机会为家养猫，但亦不排除该猫原本为当区街猫。有附近居民联络爱协，表示有机会是平日一直喂食的猫猫。

经初步观察，猫猫整体健康状况正常，但目前十分怕人，情绪亦较不稳定。基于大埔现时的环境仍不稳，爱协会先安排牠在青衣中心休息及适应环境，稍后再作进一步安排，例如为牠寻找合适领养家庭。即使有机会为街猫，暂时亦不宜将牠放回原居地。

爱协强调会继续更新猫猫情况，并相关居民保持联络，作出适当跟进，呼吁市民毋须担心猫猫。