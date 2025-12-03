Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜DVIU为保持遗体完整徒手挖掘 有队员亲人离世仍坚持搜救

更新时间：18:43 2025-12-03 HKT
发布时间：18:43 2025-12-03 HKT

大埔宏福苑五级大火，灾难遇害者辨认组（DVIU）今日（3日）已完成7幢大厦的所有搜查工作，并在灾场内再发现3具遗体。警务处灾难遇害者辨认组主管郑嘉俊警司在记者会上表示，起火楼宇内部损毁严重，空气混浊，DVIU需带备沉重的装备，徒步走上30多层，不停上落。

另外，DVIU曾在同一层发现数具遗体，有大有细有老有嫩，不排除是一家人，人员为保持遗体完整，需徒手挖掘将遗体带出灾场。他指有DVIU队员在场想流泪，但尽力压抑情绪，不想阻碍工作进展。他又指，行动期间有队员的亲友不幸离世，对方怀著沉重心情，仍主动联络警方要求归队，与其他队员一同工作。郑嘉俊指作为DVIU主管6年，对此深受感动，为队员的专业态度致敬。

