消息称：警国安处邀前区议员廖成利到元朗警署会面

消息透露，前区议员廖成利被警方国安处邀请会面，廖被带到元朗警署协查。

大埔宏福苑五级火后，包括民协主席廖成利在内的民间人士，原定今日（2日）下午举行「高楼维修政策」为主题的记者会，以回应火灾善后等问题。不过发起人士今临时通知传媒，「因有部门通知，记者会需要取消」，但没透露是哪个部门。

廖成利被邀到元朗警署会面。

原定记者会内容将谈及眼前对受害灾民的支援、居民的居住安排、政府设立调查委员会、工程及物料违规问题、政府部门对工程的监管、大维修和围标问题、竞争事务委员会和廉政公署的角色、城市规划和长远高楼的发展、维修与安全等范围。而出席记者会的人士还包括其他政策研究者及评论人等。