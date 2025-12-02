大埔宏福苑五级火｜灾民何先生疑遇骗徒索资料 警调查后证误会

大埔宏福苑五级火死伤枕藉，各界援助灾民的同时，亦令骗徒有机可乘。日前有宏福苑灾民何先生向传媒亲述，在大埔东昌社区中心登记申请住屋需要时，遇上3名男子向他索取个人资料，其间他见对方没有出示证件，没有理会，反被对方称赞「好醒目㖞」。不过，警方经调查后，证实相关事件不涉及诈骗或非法索取个人资料行为，事件列作「误会」。

灾民何先生早前亲述申请援助时遇上骗徒。

最终何先生没有被骗。

警方日前在facebook称，发现有骗徒疑假扮义工，使用虚假的「大埔宏福苑灾民登记表」混水摸鱼，提醒市民小心。

警方日前亦在社交平台facebook表示，发现有骗徒怀疑假扮义工，使用虚假的「大埔宏福苑灾民登记表」混水摸鱼，骗取个人资料、银行及信用卡资料，甚至要求填写验证码。警方提醒市民提高警惕，切勿随便填写任何表格，也不要向陌生人透露个人资料，包括姓名、身份证号码、银行户口号码、网上银行帐户及密码。