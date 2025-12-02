大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱

大埔宏福苑五级大火酿成逾150人死，多名外佣亦在死伤及失联名单之中。其中一名在火海中死里逃生的菲籍外佣 Nerissa Catabay，抱着雇主仅数月大的婴儿，由23楼狂奔逃命，更边走边直播，提醒同乡及住户尽快离开。她事后接受访问时仍心有余悸，哽咽形容整个逃生过程「好恐布，好似地狱！（Very terrible, it’s like a hell）」

23楼火势蔓延 抱起BB即冲落楼

在宏福苑工作约半年的 Nerissa 指，起火一刻火势急剧扩散，加上楼层有强风助燃，火舌瞬间逼近。她毫不犹豫抱起雇主的婴孩奔跑逃命：「我抱起婴儿便跑（I just grabbed the baby and go），我无锁门，无关窗，只系抱住个BB就冲出去。」

菲佣 Nerissa Catabay抱着幼主由23楼狂奔逃命，更边走边直播，提醒同乡及住户尽快离开。X@Al Jazeera English

菲佣 Nerissa Catabay面露惊恐神色。X@Al Jazeera English

她形容，大厦火警钟失灵、升降机无反应，楼梯满是浓烟，她只能硬着头皮一级级跑下去。逃到11楼时，她因极度恐惧而脚软停下：「我全身发抖，觉得自己快要晕倒。（I am shaking, I felt like I want to faint…）」但为保婴儿安全，她咬紧牙关再度奔跑。

她在逃生途中打开直播，大叫「火烛呀！火烛呀！快离开！（Fire! Fire! Get out!）提醒未察觉的外佣及住户。片段可见，她一边抱着BB，一边狂奔至地面。她事后回想仍心有余悸：「好恐布，好似地狱！（Very terrible, it’s like a hell）」又形容大厦瞬间变成火海，尖叫声此起彼落，情景如噩梦般挥之不去。

暂居雇主亲友家 仍夜夜失眠

Nerissa 和雇主一家的财物在大火中全数焚毁，她目前暂居雇主亲友家中。她坦言连日来精神受创，夜里难以入眠，但感激「上天保佑」让她和婴儿成功逃生。

网民齐赞勇敢：雇主一世都要请佢

不少网民对Nerissa的英勇行动大加赞赏：「单手抱BB跑23层，神级体能！」、「临危不乱仲记得开LIVE，救咗人一命」、「请到呢位姐姐真系有福」、「雇主一世都要请佢」；有人更称她为「大火中最亮的光」。