Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜失踪孖妹证实罹难 家人心痛：笑容将永远活在家人心中

突发
更新时间：20:31 2025-12-01 HKT
发布时间：20:31 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑五级大火，造成逾百人死亡，有家属未能得知亲人情况心急如焚，借助社交平台寻亲，其中有一对孖生姊妹的亲友一度于社交平台发文求助，指二人最后可能出现在宏泰楼的天台，惟至日前家属证实二人不幸身亡。香港圣约翰救伤队今日（12月1日）发文，指收到家属通知，确定两名队友任婷及任娟，日前于火灾事故中不幸罹难。救伤队对此感到非常沉痛和悲伤，并已代表港岛总区及救伤队全体人员，向任氏姊妹的家属致以最深切的慰问。

 

相关新闻：大埔宏福苑五级火丨时装设计师任朗呈双胞胎妹妹证实于大火中离世：非常沉重的打击

 

 

大埔宏福苑五级大火，一对孖生姊妹不幸罹难。
大埔宏福苑五级大火，一对孖生姊妹不幸罹难。

香港圣约翰救伤队：二人服务救伤队逾十五载

香港圣约翰救伤队表示，任婷和任娟两位队友先后于2010年8月及2011年8月加入救伤队港岛总区北角护士支队成为护士队员，并于2015年5月共同调任至筲箕湾街坊支队。她们服务救伤队逾十五载，深受长官和队友们爱戴，亦一向积极参与救伤队队务，热心服务市民大众，并分别于2019年及2021年获授圣约翰长期服务奖章。如今她们骤然离世，令救伤队不单痛失了两名好伙伴、好队友，更是救伤队的极大损失。

香港圣约翰救伤队指两名队员在大火中丧生。
香港圣约翰救伤队指两名队员在大火中丧生。

港岛总区将于12月2日至12月8日（每天上午9时至晚上9时）期间，于大坑道二号港岛总区总部内设立吊唁处，让救伤队全体人员签署吊唁册及志哀。此外，救伤队管理层亦正了解任氏姊妹二人家庭的情况和家属的意愿，从而作出适切的支援安排。

另外，任氏姊妹的家人今日亦发文称，她们离世的消息对于全家的打击，至今仍无法接受，又指两人是善良、诚恳和孝顺的人，她们的笑容将永远活在家人心中，衷心感谢连日来每一位为寻找妹妹们而奔波、祈祷和送上祝福的朋友，「你们的每一份关心，都是我们在黑暗中的光，现在我们需要一些空间和时间」。

相关新闻：宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪

任氏姊妹的家人发文，指她们离世的消息，对于全家的打击，至今仍无法接受。
任氏姊妹的家人发文，指她们离世的消息，对于全家的打击，至今仍无法接受。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:07
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死亡 宏昌阁再发现8具遗体
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨政府：4大厦7棚网样本未达阻燃标准 检取位置越难合格率越低
02:56
大埔宏福苑五级火丨政府：4大厦7棚网样本未达阻燃标准 检取位置越难合格率越低
社会
5小时前
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
社会
6小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
9小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
6小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
22小时前
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
02:56
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
社会
4小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
2025-11-30 15:13 HKT
大埔宏福苑五级火｜物理治疗助理失业4月 力撑女友捐款：$300死悭我哋食足一星期
大埔宏福苑五级火｜物理治疗助理失业4月 力撑女友捐款：$300死悭我哋食足一星期｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应｜Juicy叮
时事热话
11小时前