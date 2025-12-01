Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜总警司曾淑贤简报会感触哽咽 悲伤未能辨认出所有失踪者

警察也是人，即使习惯面对伤亡，但对惨绝人寰的宏福苑灾难，也有感触时刻。警方今（1日）日在场向传媒简报最新情况，伤亡查询中心主管总警司曾淑贤提及有些遗体烧成灰烬，未必能够将所有失踪人士确认出来时，一度眼红哽咽，在旁的新界北总区指挥官助理处长林敏娴有感而发，轻拍她膊头鼓励，场面哀伤。

曾淑贤更新最新伤亡数字时，表示灾难遇害者辨认组（DVIU）同事会尽最大努力进行搜索工作：「因为有些遗体变成灰烬，所以我哋都唔排除最后未必能够…… 将所有失踪人士带番出嚟。」曾淑贤双眼一红，哽咽难语，她退后数步致歉：「sorry」。

林敏娴在旁轻拍膊头安慰她，林亦强忍眼泪感谢前线同事：「衷心多谢唔同部门前线人员」，并指他们的艰苦工作只有一个目的，就是希望辨识死者的物品，令到他们得回一个名字：「能够畀屋企人做一个最后道别。」

