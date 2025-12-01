大埔宏福苑五级火｜菲律宾参议员赴医院探望 指肉身护B菲佣情况稳定

大埔宏福苑发生五级大火，造成逾百人死伤，其中一名刚抵港仅数天的菲律宾籍外佣Rhodora Alcaraz，在火警及浓烟下没有独自逃跑，而是选择留下紧抱仅3个月大的幼主，展现人性光辉。Rhodora被困单位数小时，幸最终由消防员救出，之后一直在深切治疗部留医。菲律宾海外劳工福利署（OWWA）在网上发文称已亲自赴医院探望Rhodora，赞扬她是当代真正的英雄，也是海外菲律宾人民关怀与勇气的典范。菲律宾参议员Imee R. Marcos昨日（30日）亦发文称已到联合医院探望事主，赞赏其英勇行为，并向她致敬。

OWWA赞扬女佣：是一位真正的英雄

菲律宾参议员Imee R. Marcos昨日到医院探望受火灾影响的菲律宾佣工，当中包括Rhodora Alcaraz。Imee R. Marcos在facebook上载多张相片受影片，片中见到Imee R. MarcosRhodora的手，并与Rhodora对话。她一度向在场的人士表示：「Her family in Philippines is very worried that she in the ICU, but then she is in stable condition.”（Rhodora在菲律宾的家人非常担心她在深切治疗部的状况，不过Rhodora的情况现已稳定。）」

另外，菲律宾海外劳工福利署（OWWA）连同菲律宾驻港总领事馆、菲律宾移工部门及外劳事工中心亲自探望Rhodora，赞扬她的英勇行为，是一位真正的英雄。