Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜菲律宾参议员赴医院探望 指肉身护B菲佣情况稳定

突发
更新时间：18:06 2025-12-01 HKT
发布时间：18:06 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑发生五级大火，造成逾百人死伤，其中一名刚抵港仅数天的菲律宾籍外佣Rhodora Alcaraz，在火警及浓烟下没有独自逃跑，而是选择留下紧抱仅3个月大的幼主，展现人性光辉。Rhodora被困单位数小时，幸最终由消防员救出，之后一直在深切治疗部留医。菲律宾海外劳工福利署（OWWA）在网上发文称已亲自赴医院探望Rhodora，赞扬她是当代真正的英雄，也是海外菲律宾人民关怀与勇气的典范。菲律宾参议员Imee R. Marcos昨日（30日）亦发文称已到联合医院探望事主，赞赏其英勇行为，并向她致敬。

相关新闻：大埔宏福苑五级火｜菲佣火场中紧抱3个月BB 肉身守护数小时 留医 ICU未脱险

OWWA赞扬女佣：是一位真正的英雄

菲律宾参议员Imee R. Marcos昨日到医院探望受火灾影响的菲律宾佣工，当中包括Rhodora Alcaraz。Imee R. Marcos在facebook上载多张相片受影片，片中见到Imee R. MarcosRhodora的手，并与Rhodora对话。她一度向在场的人士表示：「Her family in Philippines is very worried that she in the ICU, but then she is in stable condition.”（Rhodora在菲律宾的家人非常担心她在深切治疗部的状况，不过Rhodora的情况现已稳定。）」

另外，菲律宾海外劳工福利署（OWWA）连同菲律宾驻港总领事馆、菲律宾移工部门及外劳事工中心亲自探望Rhodora，赞扬她的英勇行为，是一位真正的英雄。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死亡 宏昌阁再发现8具遗体
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火丨政府：4大厦7棚网样本未达阻燃标准 检取位置越难合格率越低
大埔宏福苑五级火丨政府：4大厦7棚网样本未达阻燃标准 检取位置越难合格率越低
社会
2小时前
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应｜Juicy叮
时事热话
8小时前
宏福苑五级火｜黄碧娇报警及ICAC 要求调查现届法团有否贪污渎职 称追究到底
01:09
宏福苑五级火｜黄碧娇报警促查现届法团有否贪污 法团：配合任何调查 依法追查真相
政情
5小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
19小时前
fb邝珉樀议员办事处图片
01:45
屯门怡乐花园单位冒烟百人疏散 大维修棚网未拆惹居民担心
突发
8小时前
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
影视圈
9小时前
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
影视圈
21小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
2025-11-30 15:13 HKT
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
6小时前