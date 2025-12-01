大埔宏福苑五级火│慈山寺为火灾七日祈福 九龙殡仪馆开放礼堂让市民吊唁　　

大埔宏福苑火劫，百多个家庭家破人亡，全港市民同悲同哀，慈山寺昨（30日）晨进行「大埔宏福苑火灾地藏菩萨拔度消灾法会」，愿逝者得生净土，生者离惧得安，向救灾人员祈福祈安。

法会由法师领导下，诵读《地藏菩萨本愿经》，一字一句诉说对火灾往生者的无尽思念，与伤者的深切慰问。善信挂上心意咭，送上祝福：「希望所有灾民都可以渡过难关，遇难者得到安息。」

活动日期为11月30日至12月6日，每日上午10时至下午4时30分于慈山寺举行。寺方表示，希望透过汇聚众愿，将祝祷回向逝者、抚慰生者，祈愿伤痛早日痊愈。

九龙殡仪馆一连三日（11月30日至12月2日）开放礼堂，供市民悼念大埔宏福苑遇难者。明日（2日）是火灾发生后第七天，亦是遇难者的「头七」，殡仪馆将有佛教及道教法师诵经。大众可以到殡仪馆网站留言，表达对遇难者及灾民的心意，留言内容会在礼堂内投影。

大角咀枫树街的九龙殡仪馆东海堂，昨（30日）午4时开放至9时，有花艺师献上花海。九龙殡仪馆facebook专页表示，昨日到访市民献花悼念、吊唁留言、烛光前默祷、折纸鹤、折金银。