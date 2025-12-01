Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火│慈山寺为火灾七日祈福 九龙殡仪馆开放礼堂让市民吊唁　　

突发
更新时间：16:06 2025-12-01 HKT
发布时间：16:06 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑火劫，百多个家庭家破人亡，全港市民同悲同哀，慈山寺昨（30日）晨进行「大埔宏福苑火灾地藏菩萨拔度消灾法会」，愿逝者得生净土，生者离惧得安，向救灾人员祈福祈安。

法会由法师领导下，诵读《地藏菩萨本愿经》，一字一句诉说对火灾往生者的无尽思念，与伤者的深切慰问。善信挂上心意咭，送上祝福：「希望所有灾民都可以渡过难关，遇难者得到安息。」

活动日期为11月30日至12月6日，每日上午10时至下午4时30分于慈山寺举行。寺方表示，希望透过汇聚众愿，将祝祷回向逝者、抚慰生者，祈愿伤痛早日痊愈。

九龙殡仪馆一连三日（11月30日至12月2日）开放礼堂，供市民悼念大埔宏福苑遇难者。明日（2日）是火灾发生后第七天，亦是遇难者的「头七」，殡仪馆将有佛教及道教法师诵经。大众可以到殡仪馆网站留言，表达对遇难者及灾民的心意，留言内容会在礼堂内投影。

大角咀枫树街的九龙殡仪馆东海堂，昨（30日）午4时开放至9时，有花艺师献上花海。九龙殡仪馆facebook专页表示，昨日到访市民献花悼念、吊唁留言、烛光前默祷、折纸鹤、折金银。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
01:21
大埔宏福苑五级火‧直播｜增至151人死亡 宏昌阁再发现8具遗体
突发
19分钟前
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应｜Juicy叮
时事热话
6小时前
大埔宏福苑五级火丨廉署：有人于本地供应商购入未达阻燃标准棚网 后混入合标棚网使用 图鱼目混珠通过测试
大埔宏福苑五级火丨廉署：有人于本地供应商购入未达阻燃标准棚网 后混入合标棚网使用 图鱼目混珠通过测试
社会
1小时前
fb邝珉樀议员办事处图片
01:45
屯门怡乐花园单位冒烟百人疏散 大维修棚网未拆惹居民担心
突发
6小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
18小时前
宏福苑五级火｜黄碧娇报警及ICAC 要求调查现届法团有否贪污渎职 称追究到底
01:09
宏福苑五级火｜黄碧娇报警促查现届法团有否贪污 法团：配合任何调查 依法追查真相
政情
3小时前
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
01:54
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
突发
10小时前
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
影视圈
8小时前
「王菲恩人」脑出血卧床5年疑成植物人 惊传深夜急入院病况曝光 前妻吁放过KOL女儿
「王菲恩人」脑出血卧床5年疑成植物人 惊传深夜急入院病况曝光 前妻吁放过KOL女儿
影视圈
6小时前
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
影视圈
20小时前