大埔宏福苑五级火│冯梁结中学复常进行网课 校长指首要关心学生情绪

突发
更新时间：10:38 2025-12-01 HKT
发布时间：10:38 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑五级大火酿146死惨剧，区内的中华基督教会冯梁结纪念中学，自出事被政府借用安置疏散居民，或申请灾民证、政府及非政府资助的地方。教育局宣布受大火影响停课的学校，今日（1日）以不同方式逐步恢复课堂。该校黄慧珊校长今早表示，会照上周五安排，今周进行网课，同学毋须返回学校，而老师已分别致电全校同学，首要照顾学生心灵上需要，另外亦要照顾老师及教职员的情绪需要。

黄校长说，上周六政府通知正式撤离学校作庇护中心，开始复常，但因要检视学校硬体状况，其他软件亦要配合，今日稍后开会商量之后的安排。全校学生已获知今周进行网课。

民政署获悉灾民全面撤离学校后，昨日已派员到学校整理清洁工作，她巡视过后认为清洁工作大致不错，衞生及干净。

另外，警方及消防继续在宏福苑大火现场调查，灾难遇害者辨认组「DVIU」人员到场登楼搜索，而消防亦在场戒备射水，今早亦继续有市民到邻近火灾现场的广福休憩处，献花悼念死难者。有市民跪地上香拜祭，亦有市民写上心意字贴，献上祝福。

