大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」

大埔宏福苑日前发生五级火警，至今造成146人死亡、79人受伤，仍有多具遗体有待辨认。遇难者名单陆续确认，其中一名遇难女性的家属今日（1日）在社交平台发文，引述街坊指在火警初期家人原有机会与邻里一同撤离，但因逐户拍门提醒住户逃生，最终因延误离开而葬身火场。

该名遇难者家属引述街坊描述，指死者在接获逃生通知时，并未立即离开大厦，而是在17楼逐家拍门，提醒邻居离开，盼为他人争取逃生时间。其后她折返自己单位，惟浓烟火势急剧加剧，最终未能成功脱困。

一名遇难者家属在网上分享家人在逃生时提醒邻居离开，最终在自己单位内遇难。

家属形容，她以自己生命换取「四个人、一只狗」的生命，认为贯彻佢嘅做人宗旨。」家属表示，得悉噩耗后心情复杂，一方面痛失亲人，「但我相信，佢喺果一刻嘅决定，佢系无悔嘅。」

事件在网上引起不少回响，不少网民在帖文下留言致意，形容死者「是真英雄，会在天堂继续保佑你」、「用自己生命救返5条生命，呢份崇高行为令人致敬」、「多谢姨姨牺牲自己拯救其他人，好勇敢，一路好走」，并向家属致以慰问。